الرئيس السيسى يتوجه إلى السعودية للمشاركة بالقمة العربية الصينية الأولى

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 8 ديسمبر 2022 09:34 صباحاً - يتوجه الرئيس عبد الفتاح السيسى صباح اليوم إلى المملكة العربية السعودية، للمشاركة فى القمة العربية الصينية الأولى، والتى ستعقد بالعاصمة الرياض.

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، " بأن مشاركة الرئيس في القمة العربية الصينية تأتي في إطار حرص مصر على تدعيم وتطوير أواصر العلاقات التاريخية المتميزة بين الدول العربية والصين، فضلاً عن المساهمة بفعالية في جهود تعزيز آليات العمل المشترك لتحقيق المصالح المشتركة، حيث ستهدف القمة إلى البناء على الحوار السياسي الممتد بين الجانبين، إلى جانب التشاور والتنسيق بشأن سبل تعظيم آفاق التعاون المتبادل على الصعيدين الاقتصادي والتنموي، إلى جانب بحث مساعي الحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.

وأضاف المتحدث الرسمي أن برنامج الرئيس سيتضمن أيضاً عقد عدد من اللقاءات الثنائية مع القادة المشاركين في قمة الرياض من أجل التباحث حول سبل تعزيز العلاقات الثنائية، وكذا مناقشة أخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.