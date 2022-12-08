حذف الصور ووقف الزواج.. القومى للطفولة يتدخل فى واقعة خطوبة طفلين بالشرقية

جدة - نرمين السيد - وأوضحت المهندسة نيفين عثمان، الأمين العام للمجلس القومى للطفولة والأمومة، أن خط نجدة الطفل 16000 رصد الواقعة من خلال مواقع التواصل الاجتماعى، وعلى الفور تم تكليف لجنة حماية الطفولة بالمحافظة للتحرى عن صحة الواقعة، حيث تبين صحتها لطفلين، العروس فى الصف الرابع الابتدائى 10 سنوات، والعريس فى الصف السادس الابتدائى، يبلغ من العمر 12 عاماً، مؤكدة أنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة بما يضمن حماية الطفلين من هذه الممارسات الضارة.

وقال الأستاذ محمد نظمى، مدير الإدارة العامة لنجدة الطفل، إن لجنة حماية الطفولة بمحافظة الشرقية انتقلت على الفور إلى منزل الطفلين وتم تقديم التوعية لأسرة الطفلين بمخاطر الزواج المبكر للأطفال، مؤكداً أنه تم أخذ التعهد اللازم على والدى الطفلين بحسن رعايتهما ووقف أى إجراء من هذا القبيل سواء إتمام الخطوبة أو الزواج قبل إتمام السن القانونية، كما تعهدت الأسرتان بحذف الصور والفيديوهات الخاصة بهذه الواقعة من على وسائل التواصل الاجتماعى.

وأكد المجلس أنه لن يدخر جهداً لحماية الأطفال وتوفير كافة أوجه الدعم اللازم لهم وحمايتهم من كافة الأضرار والمخاطر والاستغلال الذى قد يتعرضوا له، مناشدًا المواطنين بالتواصل مع خط نجدة الطفل فى حال تعرض الأطفال لعنف أو انتهاك، وذلك عبر آليات التواصل وهى: الخط الساخن 16000 أو عبر تطبيق "واتس آب" على الرقم 01102121600 أو من خلال تطبيق نبتة مصر، أو من خلال خاصية الرسائل على صفحة المجلس القومى للطفولة والأمومة على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك.