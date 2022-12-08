قطع المياه ببعض مناطق بولاق الدكرور بالجيزة

جدة - نرمين السيد - أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة، انقطاع المياه عن مناطق: بولاق الدكرور القديمة( المربع المحصور بدءا من شارع المشتل حتى شارع ناهيا طولا ومن ترعة الزمر حتى شارع 6 أكتوبر"مدينة النجوم" عرضا)، وذلك إعتبارا من الساعة الحادية عشر مساء يوم الجمعة الموافق 9/ 12/ 2022 وحتى الساعة الخامسه صباح يوم السبت الموافق 10/ 12 / 2022





وأرجعت الشركة سبب انقطاع المياه إلى أعمال تدعيم البنية التحتية بمنطقة بولاق الدكرور ضمن مشروع المنحة الألمانية GIZ، والتى تتضمن أعمال لحامات بشوارع كمال شحاتة مع فاروق حرب و6 أكتوبر، وعلى خليل مع همفرس. وتوفر الشركة سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة بانقطاع المياه لحين الإنتهاء من الأعمال، وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضى.

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