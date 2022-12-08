وزير التنمية يزور أسوان لتفقد مشروعات حياة كريمة ويفتتح معرض «أيادى مصر»

جدة - نرمين السيد - يزور هشام آمنة وزير التنمية المحلية، اليوم، محافظة أسوان؛ لتفقد الموقف التنفيذى من مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بقرى مركزى نصر النوبة وكوم إمبو وذلك بحضور أشرف عطية محافظة أسوان وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.





وتتضمن زيارة وزير التنمية المحلية لمحافظة أسوان افتتاح معرض "أيادى مصر" للمنتجات التراثية واليدوية بمشاركة حوالى 100 عارض من 10 محافظات، كما تشمل زيارة هشام آمنة لأسوان افتتاح مركز نظم المعلومات والتحول الرقمى بمقر ديوان عام المحافظة وعدد من المراكز التكنولوجية بمدن ومراكز المحافظة بما يسهم فى تحسين حصول المواطنين على الخدمات من الإدارة المحلية بما يحقق رضاهم عنها. ويشارك وزير التنمية المحلية مع وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، فى افتتاح مركز خدمات مصر والذى يأتى فى إطار اتفاقية التعاون الموقعة بين جمهورية مصر العربية ودولة الإمارات العربية المتحدة فى مجال تطوير العمل الحكومى، وإنشاء مجمعات خدمات حكومية نموذجية متكاملة تقوم بتقديم الخدمات الجماهيرية للمواطنين بطريقة ميسرة.

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