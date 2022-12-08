الأرصاد تعلن عن درجات الحرارة وأهم الظواهر المؤثرة خلال 3 أيام

ويتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يكون اليوم الخميس، طقس خريفى مائل للبرودة فى الصباح الباكر معتدل الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية.
ويسود طقس مائل للحرارة على وشمال الصعيد حار جنوب سيناء وجنوب الصعيد مائل للبرودة فى أول الليل بارد فى أخره على أغلب الانحاء .
وتتكون شبورة مائية فى الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، ومدن القناة وشمال ووسط سيناء وشمال الصعيد ، نشاط رياح على مناطق من غرب البلاد على فترات متقطعة .
وعن حالة البحرالمتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية جنوبية شرقية، وبالنسبة لحالة البحرالأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.
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