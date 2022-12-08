طقس الخميس.. الأرصاد تعلن عن ظاهرة مؤثرة بـ درجات الحرارة

جدة - نرمين السيد - درجة الحرارة اليوم فى مصر وتوقعت الأرصاد الجوية أن يسود اليوم، طقس خريفى مائل للبرودة فى الصباح الباكر معتدل الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية. ويسود طقس مائل للحرارة على شمال الصعيد، حار جنوب سيناء وجنوب الصعيد مائل للبرودة فى أول الليل بارد فى أخره على أغلب الأنحاء. وتتكون شبورة مائية فى الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، ومدن القناة وشمال ووسط سيناء وشمال الصعيد، مع نشاط رياح على مناطق من غرب البلاد على فترات متقطعة. درجات الحرارة المتوقعة اليوم العظمى الصغرى القاهرة 24 14 العاصمة الادارية 24 13 6 أكتوبر 24 13 بنهـا 23 14 دمنهور 23 14 كفر الشيخ 23 15 المنصورة 24 14 دمياط 23 13 بورسعيد 23 15 الإسماعيلية 25 12 السويس 24 13 الزقازيق 25 14 شبين الكوم 24 14 طنطا 24 13 شلاتين 27 18 الاسكندرية 23 13 العلمين الجديدة 23 12

وادى النطرون 24 13 مطروح 24 12 السلوم 25 11 سيوة 24 10 العريش 22 12 رفح 22 13 الطور 24 14 كاترين 19 05 رأس سدر 24 13 نخل 22 06 طابا 22 14 نويبع 23 14 حلايب 25 19 شرم الشيخ 25 18 الغردقة 26 17 مرسى علم 26 18 الفيوم 24 13 بني سويف 24 12 المنيا 24 10 أسيوط 25 09 سوهاج 25 11 قنا 26 11 الأقصر 25 12 أسوان 26 13 الوادى الجديد 25 11 أبوسمبل 26 12 أبو رماد 26 19 رأس حدربة 25 20

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