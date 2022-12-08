سلامة الغذاء: نستهدف تقديم منتج صحى آمن بالشراكة مع القطاع الخاص

جدة - نرمين السيد - وقال خلال مشاركته مساء أمس الأربعاء، بفعاليات الندوة التى نظمتها غرفة الصناعات الغذائية على هامش معرض "فود أفريكا" فى دورته السابعة بمركز مصر للمعارض الدولية، إن التحديات الاقتصادية الحالية الناجمة عن الأوضاع الإقليمية والعالمية توجب ضرورة إرساء استراتيجة واضحة المعالم للهيئة القومية لسلامة الغذاء.
وأضاف أن هذه التحديات تتضمن التغيير فى منظومة سلاسل الإمداد، واندماج الكيانات الكبيرة بما يؤثر على آلية الإمداد على المستويات المحلية والإقليمية والعالمية.
وأشار إلى أن هذه الاستراتيجية تضمن حق المستهلك المصرى فى الحصول على منتج غذائى صحى وآمن، لافتا إلى حرص الهيئة على رفع وعى المُصنِّع بالاشتراطات الأساسية لسلامة الغذاء خلال العملية الإنتاجية، مرورًا بمرحلة التداول وحتى الطرح بالأسواق.
ولفت رئيس الهيئة إلى أن القاعدتين الأساسيتين اللتين ترتكز عليهما استراتيجية الهيئة خلال الفترة من 2023-2025 هما الأمن الغذائى وضمان وصوله لجميع المستهلكين، والذى يمثل بدوره الهدف السابع من أجندة التنمية المستدامة لرؤية مصر 2030، أما القاعدة الثانية فهى المبادرات الرئاسية لتوفير غذاء صحى آمن للمواطن المصرى.
وأوضح أن رؤية الهيئة تستهدف أن تكون الهيئة عضوا فعالا فى النظم الرقابية المحلية والإقليمية والدولية بهدف خلق نوع من الاعتماد والاعتراف المتبادل فيما يخص القوائم البيضاء بين الهيئة والجهات المناظرة لها حول العالم.
وأكد أن رؤية الهيئة على الصعيد الداخلى تقوم على بناء شراكة فعالة مع القطاع الخاص، وخصوصا أنه يمثل الشريك الأساسى فى نجاح الهيئة، مشيرًا إلى أن الهيئة تستهدف بناء شراكة فعالة مع الجهات الحكومية المعنية ومع المنظمات الإقليمية والعالمية، بحيث تصبح الهيئة القومية لسلامة الغذاء هيئة مرجعية وليست فقط هيئة رقابية، وبصفة مبدئية على مستوى القارة الإفريقية.
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