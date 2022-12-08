الأرصاد تكشف عن تفاصيل ارتفاع درجات الحرارة اليوم

جدة - نرمين السيد - وقالت الأرصاد على صفحتها الرسمية على فيسبوك: "تهب رياح جنوبية على شمال البلاد تؤدى الى ارتفاع فى درجات الحرارة على السواحل الشمالية والدلتا والقاهرة الكبرى؛ حيث من المتوقع أن تسجل 25 درجة؛ كما تنخفض الرؤية الأفقية فى الشوائب العالقة نهارا".

وتوقعت الأرصاد الجوية أن يسود اليوم، طقس خريفى مائل للبرودة فى الصباح الباكر معتدل الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية.

ويسود طقس مائل للحرارة على شمال الصعيد، حار جنوب سيناء وجنوب الصعيد مائل للبرودة فى أول الليل بارد فى أخره على أغلب الأنحاء .

وتتكون شبورة مائية فى الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، ومدن القناة وشمال ووسط سيناء وشمال الصعيد، مع نشاط رياح على مناطق من غرب البلاد على فترات متقطعة .