وقال خلال مداخلة مع الإعلامية لبنى عسل، فى برنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة "الحياة"، إنه تم إنشاء حائط بحرى بطول 835 متر وبتكلفة تقدر بـ 76 مليون جنيه بهدف حماية طريق الكورنيش بـ الإسكندرية من النوات البحرية فى فترة الشتاء.
وأضاف غانم أن التغيرات المناخية تؤثر على المناطق الساحلية فى العالم ومصر، مشيرًا إلى أن العديد من الأماكن فى الإسكندرية تواجه نوات بحرية بشكل مستمر بما يؤثر على الشواطئ.
وأكد أن النوات البحرية تؤثر على الصخرة المقام عليها قلعة قايتباى، وأن الوزارة نفذت أعمال حماية وإنشاء حاجز أمواج حول القلعة بطول 670 متر وبتكلفة تصل إلى 270 مليون جنيه، موضحًا أنه جارٍ تنفيذ الأعمال وأنه سيتم الانتهاء منها خلال منتصف العام المقبل.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الرى: مشروع جديد لـ حماية كورنيش الإسكندرية من مخاطر النوات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.