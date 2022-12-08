الرى: مشروع جديد لـ حماية كورنيش الإسكندرية من مخاطر النوات

جدة - نرمين السيد - أعلن المتحدث باسم وزارة الرى والموارد المائية، محمد غانم، عن مشروع جديد تنفذه الدولة من أجل حماية الشواطئ الساحلية فى محافظة الإسكندرية من النوات البحرية، وذلك خلال فصل الشتاء.





وقال خلال مداخلة مع الإعلامية لبنى عسل، فى برنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة "الحياة"، إنه تم إنشاء حائط بحرى بطول 835 متر وبتكلفة تقدر بـ 76 مليون جنيه بهدف حماية طريق الكورنيش بـ الإسكندرية من النوات البحرية فى فترة الشتاء.

وأضاف غانم أن التغيرات المناخية تؤثر على المناطق الساحلية فى العالم ومصر، مشيرًا إلى أن العديد من الأماكن فى الإسكندرية تواجه نوات بحرية بشكل مستمر بما يؤثر على الشواطئ.

وأكد أن النوات البحرية تؤثر على الصخرة المقام عليها قلعة قايتباى، وأن الوزارة نفذت أعمال حماية وإنشاء حاجز أمواج حول القلعة بطول 670 متر وبتكلفة تصل إلى 270 مليون جنيه، موضحًا أنه جارٍ تنفيذ الأعمال وأنه سيتم الانتهاء منها خلال منتصف العام المقبل.