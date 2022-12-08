تحويلات مرورية لتنفيذ أعمال مونوريل العاصمة الإدارية بالقاهرة

وقالت، فى بيان لها، مساء أمس الأربعاء: "الأمر الذى يستلزم إغلاق شارع ذاكر حسين المتجه إلى ميدان إنبى بالوصلة من شارع عبدالله العربى، وصولا لشارع محمد أحمد سليم؛ لتنفيذ إنشاء إحدى المحطات الخاصة بمشروع المونوريل".
وتابعت: "على أن يكون تنفيذ تلك الأعمال ابتداءً من صباح يوم الثلاثاء 6 ديسمبر الجارى، وحتى يوم الأربعاء 28 ديسمبر الجارى، على أن تكون فترة الغلق والأعمال من الساعة 12 صباحا".
ولفتت الإدارة العامة لمرور القاهرة إلى أنه سيتم إجراء بعض التحويلات المرورية على النحو التالى:
حركة المركبات القادمة من محور عبدالله العربى، وترغب السير اتجاه شارع حسين ذاكر؛ يتم الدخول يميناً إلى شارع المستشار حافظ ثم الدخول يساراً إتجاه شارع محمد أحمد سليم ثم الدخول يمينا اتجاه شارع ذاكر حسين إتجاه ميدان إنبى .
ويتم الدخول يمينا شارع محمد فريد أبوالحديد، ثم الدخول يسارًا اتجاه شارع محمد أحمد سليم، ثم الدخول يمينا اتجاه شارع ذاكر حسين اتجاه ميدان إنبى.
وتقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركات المنفذة؛ لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.
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