«فودة» يصدق على حالات تصالح على مخالفات البناء لأهالى مدينة رأس سدر

جدة - نرمين السيد - وذكرت المحافظة فى بيان، أن المحافظ صدق اليوم على عدد 10 حالات تصالح على مخالفات البناء، لأهالى مدينة رأس سدر "نموذج 10" وذلك بعد استيفاء جميع الشروط والمستندات اللازمة لذلك، ووفقًا للقانون رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية، وبناءً على الاشتراطات والتعليمات المنظمة بهذا الشأن.

ووجه المحافظ بسرعة فحص الملفات المتبقية بجميع المدن وإنهاء جميع الإجراءات وسرعة التصديق على قرارات التصالح لأهالى محافظة جنوب سيناء واستصدار قرارات تصالح لها تخفيفاً عن كاهل المواطنين بالمحافظة.