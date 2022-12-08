الأرصاد: طقس الخميس معتدل.. والعظمى تتجاوز 25 درجة

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 8 ديسمبر 2022 12:30 صباحاً - ونبهت الأرصاد إلى تكون الشبورة المائية، في ساعات الصباح الأولى على الطرق المؤدية القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية والشرقية، ومن وإلى الطرق المؤدية من وإلي المسطحات المائية..

حركة الملاحة البحرية

أضافت هيئة الأرصاد أن البحر المتوسط يشهد نشاطا معتدلا للملاحة البحرية، بفعل نشاط الرياح جنوبية غربية ويتراوح ارتفاع الأمواج بين 1,5 إلى 1 متر..والأمر نفسه بالنسبة للبحر الاحمر، بسبب رياح معتدلة شمالية غربية، ويتراوح ارتفاع الأمواج به بين (1,5:2) متر.وتستعرض صوت الأمة بيان درجات الحرارة ليوم الخميس 8 ديسمبر 2022 كالأتي:



القاهرة العظمى 24، الصغرى 14

العاصمة الإدارية العظمى 24، الصغرى 13

الإسكندرية العظمى 23، والصغرى 13

العلمين الجديدة العظمى 23، والصغرى 12

مطروح العظمى 24، الصغرى 12

شرم الشيخ العظمى 25، الصغرى 18

الغردقة العظمى 26، الصغرى 17

أسيوط العظمى 25 ، الصغرى 9

سوهاج العظمى 25، الصغرى 11

قنا العظمى 26، الصغرى 11

الأقصر العظمى 25، الصغرى 12

أسوان العظمى 26، الصغرى 13