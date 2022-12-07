محمد صلاح: نجريج داخلى وأحاول التكيف مع الثقافات المختلفة خارج مصر

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 7 ديسمبر 2022 11:26 مساءً - أكد الدولي المصري محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، أنه مرتبط بقرية نجريج ويشعر دائما بالاتصال بها ولا يمكن أن يتغير هذا الشعور بداخله.

وقال محمد صلاح في تصريحات نقلها موقع "آنفيلد ووتش": "أشعر وكأنني لا يزال لدي شيء ما بداخلي من نجريج، إنه شيء من القرية لا يمكن أن يتغير. لا أعلم ما هذا". وأضاف الدولي المصرى: "إنه مجرد شيء يجعلني على اتصال بالبلد أو الناس هناك".

وتابع محمد صلاح: "لقد لعبت في أربع دول مختلفة وأحاول دائمًا التكيف مع الثقافة. كنت في مصر ثم ذهبت إلى سويسرا، إنها ثقافة مختلفة تمامًا. لم أستطع التحدث باللغة العربية هناك، كان علىّ أن أتعلم اللغة الإنجليزية".

وعاد محمد صلاح إلى الانتظام في تدريبات ليفربول بعدما حصل على الإجازة التي أعقبت التوقف الدولي بسبب إقامة نهائيات كأس العالم المقامة حاليا في قطر.

ويتصدر الدولي المصري محمد صلاح قائمة نادي ليفربول المشاركة في معسكر دبي، حسبما أعلن الموقع الرسمي. ومن المقرر أن يواجه ليفربول كلا من أولمبيك ليون وإيه سي ميلان في مباراتين في كأس السوبر بدبي يومي الأحد والجمعة 11 و16 ديسمبر، قبل أن يلتقى مانشستر سيتي في كأس رابطة الأندية الإنجليزية يوم 22 من الشهر نفسه.