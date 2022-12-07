محافظ سوهاج يسلم أجهزة تعويضية لذوى الهمم

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال الاحتفال الذى أقيم بمعهد إعداد القادة بمدينة سوهاج، بحضور رأفت السمان وكيل وزارة التضامن الاجتماعى، ومحمد فريد شوقى وكيل وزارة الشباب والرياضة، والدكتور محمد عبد الهادى المشرف العام على ملف ذوى الإعاقة بسوهاج، وممثلين عن الجمعيات الأهلية، وعدد من ذوى الإعاقة وأسرهم.
وأكد محافظ سوهاج، أهمية دور مؤسسات المجتمع المدنى فى التعاون مع المحافظة، لتقديم أفضل مستوى من الخدمات للمواطنين، وبخاصة الفئات الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا، لافتاً إلى قيامه بتسليم 5 كراسى كهربائية متحركة، و4 كراسى متحركة عادية، بجانب 48 سماعة أذن للمستفيدين من الأشخاص ذوى الإعاقة.
ومن جانبهم، أعرب المستفيدون عن سعادتهم بتلك الأجهزة، موجهين الشكر للمحافظ، والقائمين على الحفل.
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