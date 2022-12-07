هداف كاس العالم 2022.. مبابى في الصدارة بـ5 أهداف قبل ربع النهائى

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 7 ديسمبر 2022 10:28 مساءً - اعتلى كليان مبابى مهاجم منتخب فرنسا، قائمة هدافى كأس العالم 2022 المقامة حاليا فى قطر وتستمر حتى 18 ديسمبر الجاري، قبل مباريات دور ربع النهائي التي تنطلق يومي الجمعة والسبت المقبل.



هداف كاس العالم



يتصدر كليان مبابى مهاجم فرنسا قائمة هدافى كأس العالم 2022 برصيد 5 أهداف، متفوقا على كل من جونزالو راموس مهاجم البرتغال، وريتشالسون مهاجم البرازيل، وبوكايو ساكا لاعب إنجلترا، وليونيل ميسى مهاجم الأرجنتين، وألفارو موراتا مهاجم منتخب إسبانيا، وماركوس راشفورد مهاجم إنجلترا، وكودى جاكبو مهاجم هولندا، وإينير فالنسيا مهاجم الإكوادور أصحاب الـ3 أهداف.

وجاء ترتيب هدافى كأس العالم 2022 كالتالى:

كيليان مبابى "فرنسا": 5 أهداف

جونزالو راموس "البرتغال": 3 أهداف

ريتشالسون "البرازيل": 3 أهداف

بوكايو ساكا "إنجلترا": 3 أهداف

ليونيل ميسى "الأرجنتين": 3 أهداف

ماركوس راشفورد "إنجلترا": 3 أهداف

ألفارو موراتا "إسبانيا": 3 أهداف

كودى جاكبو "هولندا": 3 أهداف

إينير فالنسيا "الإكوادور": 3 أهداف