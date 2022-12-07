الكشف على 189 حالة فى قافلة طبية بقرية الحمراوين بالبحر الأحمر

جدة - نرمين السيد - نظمت مديرية الصحة بمحافظة البحر الأحمر، اليوم الأربعاء، قافلة طبية بالوحدة الصحية بقرية الحمراوين التابعة لإدارة القصير الصحية والتى انتهت من توقيع الكشف الطبى على 189 مواطنًا على مدار اليوم.





وذكر بيان صادر عن مديرية الصحة بالمحافظة اليوم، أن تلك القافلة تأتى فى إطار مبادرة "حياة كريمة"، بتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة، وعمرو حنفى محافظ البحر الأحمر، وتحت أشراف الدكتور إسماعيل العربى وكيل وزارة الصحة بالمحافظة. وأقيمت القافلة الطبية بمقر الوحدة الصحية بقرية الحمراوين بمدينة القصير وتم توقيع الكشف وصرف العلاج لـ 189 حالة بمختلف التخصصات الطبية وإجراء 38 فحصًا معمليًا، وإجراء 11 أشعة وسونار، وإجراء 36 حالة كشف مبكر عن الأمراض المزمنة، حيث تم إجراء جميع الكشوفات والفحوصات وصرف العلاج بالمجان وذلك لضمان وصول الخدمة الطبية لجميع أهالى قرى ومدن المحافظة.

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