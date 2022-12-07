شكرى: المجلس التنسيقى الثلاثى مع الأردن والعراق بحث مجالات التعاون المشترك

جدة - نرمين السيد - قال سامح شكرى، وزير الخارجية، إن آلية العمل الثلاثية مع كل من الأردن والعراق، تهدف إلى تعزيز الروابط القائمة بين الدول الثلاث، اعتمادًا على التكامل الحاصل بينها، والفرص الاقتصادية المتاحة، للعمل من أجل تحقيق المصالح المشتركة.





وأوضح "شكرى"، خلال مؤتمر صحفى مشترك مع وزيرى خارجية الأردن والعراق بالعاصمة الأردنية عمّان، عرضته شاشة «القاهرة الإخبارية»، أن الدول الثلاث مستمرة فى العمل على التنسيق الوثيق بينها، ودعم العراق كمكون رئيسى للعمل العربى المشترك ودعم استقرار المنطقة. وأضاف أن المجلس التنسيقى الثلاثى ناقش مجالات التعاون، مؤكدًا أنه سيتم عقد اجتماع آخر فى بغداد، لمراجعة الخطوات التى تم اتخاذها لتنفيذ المشروعات المختلفة، وبحث مجالات التعاون الأخرى. وأشار وزير الخارجية المصرى، إلى أهمية المرحلة المقبلة، خاصة وأن الدول الثلاث تواجه تحديات اقتصادية وجيوسياسية وعلى مستوى الأمن الغذائى والطاقة، مؤكدًا أن هذه التحديات تعزز الحاجة لمزيد من التعاون بين الدول.

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