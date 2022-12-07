مجلس الوزراء ينفى الادعاءات بشأن إثقال الموازنة بالديون والضرائب

جدة - نرمين السيد - وأوضح المجلس -فى تقرير الرد على تساؤلات الرأى العام المثارة بشأن أداء الاقتصاد المصرى فى الفترة من يونيو إلى نوفمبر 2022- أنه وفقا لصندوق النقـد الدولى فـى تقريره "التوقعـات الاقتصاديـة العالميـة لمواجهـة أزمـة تكلفـة المعيشـة" الصـادرفى أكتوبـر 2022، لـم تظهـر مصـر فـى قائمـة الـدول المثقلـة بالديـون.

وأشار إلى أن مصر تسعى بشــكل مستمر إلى خفض مستويات العجز فى الموازنة العامة، لتقليل الحاجـة إلى الاقتراض والمديونيـة وفـق منظومـة شـاملة مـن الإصلاحات الماليـة التى تم تبنيهـا بدايـة مـن عـام 2016 والتى تركـز على تحقيق الانضباط المالى والاسـتدامة المالية، حيـث تتضمـن موازنـة عـام 2022/2023 عجـزا مقـدرا بنسبة 5.6% من الناتج المحلى الاجمالى وهو ما يمثـل نصـف مسـتويات عجـز الموازنـة المسـجلة فـى مـا العام المالــى 2015/2016.

ولفت إلى أن مصـر اتخذت العديـد مـن الإجـراءات التـى تدعـم تعبئـة الايـرادات الضريبيـة مـن خـلال عـدد مـن الإصلاحات التى تهدف إلى توسيع القاعدة الضريبية، وزيادة مستويات كفاءة التحصيل الضريبى وتحسـين الحوكمة، وتعزيز الشفافية بما يعـزز الثقـة فـى النظـام الضريبى.

وأوضح أنه فى هـذا السـياق، ووفقـا لصنـدوق النقـد الدولـى فـى يوليـو 2022 حققـت مصـر تقدما ملموسـا فـى توسـيع الوعـاء الضريبـى فـى ظـل التدابيـر التـى يتـم تبنيهـا لإصلاح قانـون ضريبـة الدخـل، لتبسـيط إطارهـا القانونـى وترشـيد الإعفـاءات منهـا، حيـث إن إلغـاء الإعفـاءات والحوافـز غيـر الكفؤـة المنتشـرة علـى نطـاق واسـع مـن شـأنه توسيع الأوعيـة الضريبيـة، وجعـل النظـام الضريبـى أكثـر عدالـة وشـفافية.

وأكد تقرير مجلس الوزراء أن موازنـة عـام 2022/2023 ليسـت مثقلـة بالضرائـب، فعلـى الرغـم مـن اسـتهداف زيـادة الإيـرادات الضريبيـة، حيـث تسـتهدف الدولـة أن تبلـغ الإيـرادات الضريبـة نحـو 1179.3 مليـار جنيـه مقارنـة بنحـو 990.2 مليـار جنيـه خلال العـام المالـى السـابق 2021-2022، فـإن تلـك الزيـادة مقارنـة بالسـنوات السـابقة تعـد متواضعـة بشـكل واضـح، وذلك كمـا يتضـح فيمـا يلـى 0.4 نقطة مئوية فقط هى مقـدار الزيادة فى معدل النمو الســنوى الإيـرادات الضريبيــة بموازنــة العام المالـى 2022/2023 مقارنـة بالعـام المالـى 2021/2022، حيـث تسـتهدف الدولـة معـدل نمـو سـنوى للإيـرادات الضريبيـة بنحـو 19.1% مقارنـة بنحـو 18.7% خلال العـام المالـى 2021/2022.

ولفت إلى أن الدولة المصرية تسعى إلى تمويل الزيادة فى الإيرادات الضريبية بما لا يثقل كاهل المواطنين، حيث تضمـن موازنـة العام المالى 2022/2023 انخفاضا فى معدل النمو السنوى لإيرادات الضريبيــة من جهـات غيـر سـيادية بنحـو 2.4 نقطـة مئويـة مقارنـة بموازنـة العـام المالـى 2021 /2022 ممـا يتنافـى -تمامـا- مع زعـم تحميـل الفئات الفقيـرة والطبقــة الوسـطى أعباء إضافية، حيـث تستهدف الدولة معدل نمو سـنوى لإيـرادات الضريبيـة مـن جهـات غيـر سـيادية بنحـو 18.5%، مقارنـة بنحـو 20.9% خلال العـام المالـى 2021-2022 حيث مـن المقـدر أن تصـل الإيـرادات الضريبيـة مـن جهـات غيـر سـيادية نحـو 975 مليار جنيه بموازنة العــام المالــى 2022/2023، مقارنــة بنحــو 823.1 مليــار جنيــه خلال العام المالـى 2021/2022.

ونوه إلى أن مشــروع الموازنة العامة لعام 2022 -2023 اختلف بشــكل واضـح عن الســنوات الســابقة، حيث استهدفت الحكومــة، مواصلة تدابير تحقيق الانضباط المالى، حيث مــن المستهدف خفض معدل نمــو إجمالى المصروفات العامة بنحو 3 نقاط مئوية بين موازنتى 2022-2023 و2021/2022، ومــن المســتهدف نمــو إجمالى المصروفـات العامـة بنحـو 13 % خلال مشـروع موازنـة عـام 2022/2023 مقارنـة بنحـو 16 % خلال موازنـة عـام 2021/2022.

وأوضح التقرير أن إلى جانب زيـادة إجمالـى المصروفـات العامـة الموجهـة إلـى دعـم القطاعـات الاجتماعية والقطاعـات ذات الصلـة الوثيقـة بتحسـين حيـاة المواطنيـن، ومـن أبرزهـا، قطـاع الصحـة حيث تمت زيادة المخصصات الموجهــة إلى قطاع الصحة بنحو 18% خلال مشــروع موازنة عـام 2022/2023 مقارنـة بموازنــة العـام السـابق، فـى مقابـل 1% لمعـدل نمــو موازنـة القطـاع فــى عـام 2021-2022 مقارنــة بموازنــة العــام الســابق عليــه.

وأكد أنه تمت زيادة المخصصات الموجهة إلى قطاع التعليم بنحو 12% خلال مشروع موازنة عام 2022-2023 مقارنة بموازنة العـام السابق، فى مقابل 9% خلال لمعـدل نمـو موازنـة التعليـم فى عام 2021-2022 مقارنــة بموازنــة العــام الســابق عليــه.

ولفت إلى زيـادة المخصصـات الموجهـة إلـى قطـاع الشـباب والثقافـة والشـؤون الدينيـة بنحـو 10 % خلال مشـروع موازنـة عـام 2022/2023 مقارنـة بموازنـة العـام السـابق، فـى مقابـل 4% لمعـدل نمـو موازنـة القطـاع خلال موازنـة عـام 2021/2022 مقارنـة بموازنـة العـام السـابق عليـه.

أما عن حمايـة البيئـة، فأوضح التقرير زيـادة المخصصـات الموجهـة إلـى قطـاع البيئـة بنحـو 28% خلال مشـروع موازنة عام 2023- 2022 مقارنـة بموازنـة العـام السـابق، التـى تراجعـت بمقدار 35 % خلال موازنـة عـام 2021/2022 مقارنـة بموازنـة العـام السـابق عليـه.

وأكد أن الحكومة حرصت على زيـادة مسـتويات الإنفـاق الاسـتثمارى الداعـم للناتـج المحلـى الإجمالـى، وخلـق فرص العمـل بنسـبة 5.1 % بمشـروع موازنـة 2022/2023 مقارنـة بقيمتـه بموازنـة 2021/2022 ليصـل إلـى نـحو 376.4 مليـار جنيـه، لترتفـع بذلـك نسـبته إلـى إجمالـى الإنفـاق العـام إلـى 18.2 % بمشـروع موازنـة 2022-2023.