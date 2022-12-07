التحالف الوطنى: المساعدات تصل البيوت ضمن مبادرة طرق الأبواب

جدة - نرمين السيد - قال طارق حسن عضو التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى، إن التحالف يقوم بتنفيذ مبادرة طرق الأبواب لمساعدة المستحقين المتعففين وكبار السن، وغير القادرين، حيث يتم توصيل المساعدات حتى باب البيت.





وأضاف طارق حسن، خلال مداخلة هاتفية على قناة "إكسترا نيوز"، أنه يتم التخطيط والتنسيق مع المحافظة التى سيتم تنفيذ القافلة بها وما هى القرى الأشد احتياجا، ويتم تقديم الخدمات بشكل واقعى، مؤكدا أن التحالف يتكاتف لتقديم الخدمة المتكاملة، حيث تم عمل دراسة لمعرفة ما تحتاجه هذه القرى. وعن دور التحالف الوطنى، قال: "تعالوا لتروا كيف يعيش الموطنون بالقرى الأكثر احتياجا والأدوار التى نقدمها وما هى الخدمات التى يحتاجون إليها وعلى الجميع أن يتعاون مع التحالف"، مؤكدا أن التحالف يتكاتف لتقديم الخدمة المتكاملة فى جميع الجوانب.

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