توجيه من "التعليم" لأولياء الأمور.. راقبوا نشاط أبنائكم على الهواتف الذكية

جدة - نرمين السيد - أهابت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى بأولياء الأمور، التأكيد على مراقبة نشاط أبنائهم على الهواتف الذكية فى ظل انتشار تطبيقات وألعاب إلكترونية قد تمثل خطرًا داهمًا على صحتهم العقلية والجسمانية.





وفى هذا الإطار، تؤكد الوزارة إنها وجهت كافة الإدارات التعليمية على مستوى الجمهورية بالتنبيه على مديرى المدارس مراقبة أى أنشطة غير معتادة يقوم بها الطلاب قد تضر بهم، وتنفيذ حملات توعية بأضرار الألعاب الإلكترونية التى يسعى بعض الطلاب لتطبيقها على أرض الواقع. وبحسب بيان صحفى، اليوم الأربعاء، تؤكد الوزارة أن الرقابة الأسرية باتت ضرورة ملحة وأولوية قصوى فى ظل ممارسة بعض الطلاب لأنشطة خطرة عبر تطبيقات الهواتف الذكية بما يؤثر على صحتهم النفسية والجسمانية، والتى تنعكس بدورها على أدائهم الدراسى.

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