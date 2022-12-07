حلم فارس مع حياة وكريمة وحكايات ماما سماح ضمن فعاليات «أنت الحياة»

جدة - نرمين السيد - شاركت الكاتبة سماح أبو بكر عزت، سفيرة حياة كريمة، لأول مرة فى فعاليات مبادرة أنت الحياة بمحافظة المنيا، حيث شاركت فى عدة ورش حكى بمقر مسرح أنت الحياة، وكذلك فى خيم ورش الحكى، وكشك كتابك.





واستمر قطار التوعية فى محطاته المختلفة على كافة أصعدة التوعية للطفل عن طريق ورش الحكى، التى تضمنت نشأة المشروع القومى حياة كريمة ومبادرات المؤسسة المختلفة عن طريق سيناريو تضمن تمثيل الأطفال لواقع استفادتهم من خدمات حياة كريمة على كافة الأصعدة.

وثمنت الكاتبة سماح أبو بكر عزت، سفيرة حياة كريمة، الدور التوعوى المتكامل الذى تقوم به المؤسسة فى إطار تكاملى مع كافة جهاتها الشريكة، وفى إطار بنية الشخصية لطفل سيعكس طموحات وأحلام مستقبل مصر.

ونتيجة للاستجابة الإيجابية للأطفال أطلقت مؤسسة حياة كريمة مبادرة جذور لنشر الثقافة الخضراء بين طلاب المدارس والمساهمة فى نشر الممارسات التى تحد من أثر التغيرات المناخية.

يذكر أن "أنت الحياة" هى نتاج تضافر جهود العشرات من الوزارات والمؤسسات فى الدولة، وتعمل جنبًا إلى جنب مع مشروعات حياة كريمة فى إطار السعى لتوفير حياة كريمة لائقة لأهالى الريف المصرى فى إطار أهداف التنمية المستدامة ومخرجات مؤتمر المناخ.

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