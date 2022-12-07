محافظ أسوان يتابع أعمال تطوير ورفع كفاءة طريق السادات

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال جولة المحافظة الميدانية اليوم الأربعاء لتفقد تطوير ورفع كفاءة طريق السادات، والطريق الداخلية بمناطق العقاد وامتداد العقاد والتأمين الصحى رافقه خلالها سيد مدنى رئيس مركز ومدينة أسوان، ومسئولى الجهات التنفيذية والأمنية.

وأوضح المحافظ أنه من أبرز الأعمال تركيب لوحات الإعلانات، وكاميرات المراقبة ضمن المنظومة المتكاملة التى تهدف لتحقيق السيطرة والانضباط فى الشارع الأسوانى لمواجهة أى مخالفات للمركبات أو تجاوزات للسرعة وغيرها، والتأمين للأفواج السياحية لضمان سلامة وحياة المواطنين والزائرين.

وشدد على تكثيف أعمال التشجير والدهانات، بجانب تنفيذ عدد من الجداريات، بجانب سرعة الانتهاء من أعمال رصف ورفع كفاءة طريق نيابة المرور بداية من أمام مستشفى التأمين الصحى وامتداد العقاد وحتى مبنى الأحوال المدنية وحى اللوتس، بجانب رصف الشوارع الجانبية بأطوال تصل إلى 10 كم، ضمن رصف وتطوير عدد من شوارع مدينة أسوان تضم مناطق المحمودية وكسر الحجر وأطلس والعقاد وامتداده بتكلفة إجمالية 64.5 مليون جنيه.

ووجه المحافظ بضرورة مراعاة تطبيق كافة مواصفات الكود المصرى لتلبية احتياجات ذوى الإعاقة من رامبات وتدرجات فى الأرصفة وأماكن العبور والحركة تأميناً لسلامتهم وحياتهم.