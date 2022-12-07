«اليوم» يعرض تقريرا عن المنتدى السادس حول آفاق توليد الكهرباء

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 7 ديسمبر 2022 07:35 مساءً - عرض برنامج "اليوم" الذي تقدمه الإعلامية دينا عصمت، عبر قناة dmc، تقريرا متلفزا عن فعاليات اليوم الثاني للمنتدى العربي السادس حول آفاق توليد الكهرباء وإزالة ملوحة مياه البحر بالطاقة النووية.

وشهد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، افتتاح المنتدى العربي السادس حول" أفاق توليد الكهرباء وإزالة ملوحة مياه البحر بالطاقة النووية "، والذى تنظمه هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، بحضور الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة والدكتور أمجد الوكيل رئيس هيئة المحطات النووية.

وناقش المنتدى كيفية الاعتماد على الطاقة النووية في إزالة ملوحة مياه البحر ضمن الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، وذلك تحت عنوان "آفاق توليد الكهرباء وإزالة ملوحة مياه البحر بالطاقة النووية".