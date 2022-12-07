” القوى العاملة” تعلن عن 250 فرصة عمل لأطباء وممرضين مصريين للعمل...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 7 ديسمبر 2022 07:34 مساءً - أعلنت وزارة القوى العاملة في بيان لها اليوم الاربعاء عن تلقي الإدارة العامة للتشغيل بالخارج، طلب من مستشفيات الضمان الصحى التى تعمل فى نشاط الرعاية الصحية فى دولة الكويت تطلب فيه 50 طبيب و 200 ممرض من الجنسين للعمل لديها، وتحت كفالتها وفقاً لتشريعات العمل الكويتية، برواتب تبدأ من 1800 وتصل إلى 2450 دينار كويتي للأطباء ، و400 دينار كويتى للممرضين ، مع توفير بدل سكن وانتقال للعاملين .

وأوضحت "الوزارة" أنه سيتم البدء في تلقي الطلبات من يوم الأحد المقبل،الموافق 11 ديسمبر الجاري، ولمدة أسبوعين، وقالت ان الطلب تضمن توفير 50 فرصة عمل للأطباء المصريين فى التخصصات الاتية : تخدير إستشارى وأخصائى ومسجل، وجراحة عامة إستشارى ومسجل ، وباطنة استشارى وأخصائى ومسجل، وأمراض النساء والتوليد أخصائى ومسجل،وطب الأطفال إستشارى ومسجل، وآشعة إستشارى وأخصائى ومسجل، واخصائى تخدير ، و مختبر،فضلاً عن 200 ممرض من الجنسين مع توفير بدلات للسكن والانتقال للعاملين ، وتذكرة سفر للوصول بالنسبة للممرضين ، وتوفير تأمين صحى شامل مصاريف الإقامة..

كما حددت الوزارة الشروط المطلوبة للحصول على وظيفة ممرض بأن يكون المرشح للعمل حاصل على بكالريوس تمريض،وعدد سنوات الخبرة لا تقل عن 3 سنوات،ويخضع لفترة إختبار 3 شهور ،مع إجادة اللغة الإنجليزية ، وعلى أن تكون مدة العقد سنتين .

وأشارت الوزارة فى البيان إلى أنه على الراغبين فى التقدم لتلك الوظائف ، التسجيل على منظومة التشغيل الخارجى بموقع وزارة القوى العاملة الرسمى من خلال الرابط التالي ابتداء من الاحد المقبل:

https://mom.manpower.gov.eg/extemp/extjob

أو من خلال التقدم إلى الإدارة العامة للتشغيل بالخارج بمبنى وزارة القوى العاملة وعنوانه : 3 شارع يوسف عباس – مدينة نصر بمحافظة القاهرة ، على ان تشمل الأوراق المطلوبة للمتقدمين:سيرة ذاتية ، وصورة من شهادة الخبرة ، وصورة جواز السفر الملون إن وجد .