التعليم: تدريب حول الجودة والاعتماد المؤسسى بمدارس التكنولوجيا التطبيقية

جدة - نرمين السيد - نظمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، برنامج تدريبى لمديرى مدارس التكنولوجيا التطبيقية ومسئولى الجودة، حول ضمان الجودة والاعتماد المؤسسى فى مدارس التكنولوجيا التطبيقية، وذلك بدءً من يوم الثلاثاء الموافق 2022/12/6، وحتى يوم السبت الموافق 2022/12/10، ضمن سلسلة من البرامج التدريبية التى تنفذها الوحدة لجميع العاملين فى مدارس التكنولوجيا التطبيقية.





وبحسب بيان صحفى، اليوم الأربعاء، يتم خلال هذا البرنامج تدريب مديرى ومسئولى الجودة بـ 17 مدرسة من مدارس التكنولوجيا التطبيقية بمحافظات القاهرة الكبرى، فى ضوء توجيهات الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، بتعزيز مهارات وخبرات العاملين بمدارس التكنولوجيا التطبيقية، وقيادة الدكتور محمد مجاهد، نائب الوزير للتعليم الفنى، وإشراف الدكتور عمرو بصيلة، رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفنى، ومدير وحدة تشغيل وإدارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية.

وفى هذا السياق، قال الدكتور عمرو بصيلة، رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفنى، ومدير وحدة تشغيل وإدارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية، أن الوزارة تولى اهتمام كبير نحو إدارى ومعلمى مدارس التكنولوجيا التطبيقية، باعتبارهم الركيزة الأساسية لنجاح المنظومة، وعليه توفر الوحدة تدريبات دورية لتعزيز مهاراتهم وثقل قدراتهم، وإمدادهم بمستجدات النظم التعليمية المطبقة بمختلف أنحاء العالم، بما يثرى العملية التعليمية بمدارس التكنولوجيا التطبيقية.

وأشار إلى أنه فيما يتعلق بالبرنامج التدريبى الخاص بضمان الجودة والاعتماد المؤسسى لمدارس التكنولوجيا التطبيقية، فمن المستهدف توفيره خلال الأيام القليلة القادمة لمديرى ومسئولى جودة مدارس التكنولوجيا التطبيقية بباقى محافظات الجمهورية، وبنهاية التدريب فسيكون المتدرب قادر على التعرف على مراحل تأهيل المدرسة للاعتماد، وتحديد فجوات الأداء، وخطط تحسينها ومتابعتها، ذلك بالإضافة إلى القدرة على تصميم خطط متابعة وتحسين الأداء وفق نتائج التقويم الذاتى، ويقوم بالتدريب نخبة من الأساتذة المدربين.