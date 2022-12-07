الحكومة: لا نقص في مخزون البن والشاي والأرز والزيت

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 7 ديسمبر 2022 06:29 مساءً - ردت الحكومة على تساؤل حول نقص مخزون الشاي والبن، بأن هناك وفرة ومخزونا إستراتيجيا، وأن الموجود من البن فى الموانئ سيغطي السوق المحلية وأن هناك 100 نوع من الشاى.

كما ردت الحكومة في تقرير مفصل على المزاعم والادعاءات التى تقول، إن مصر معرضة للإفلاس بسبب ارتفاع الديون وتضاعف فاتورة خدمة الدين العامة، موضحة أن الحكومة تبنت خلال السنوات السابقة وتحديدا من 2014 - 2022، العديد من الإجراءات لتنشيط الأداء الاقتصادي ودفع النمو والمزيد من فرص العمل كما ركزت خلال الأعوام الثلاثة الماضية على تحفيز الإنفاق العام لمواجهة التداعيات الناتجة عن جائحة كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية.

وردت الحكومة فى تقرير رصد الادعاءات والشائعات، تفصيليا، مؤكدة أن مصر ملتزمة ولعقود طويلة بسداد مديونياتها الخارجية.

كما ردت الحكومة على العديد من الادعاءات والشائعات، التي تتعلق بارتفاع أسعار السيارات ونقص مخزون السلع والشاي والبن وتراجع أوضاع السياحة وردود الفعل حول فعاليات المؤتمر الاقتصادي - مصر 2022.