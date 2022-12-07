رئيس الوزراء: إصدار قرار بتشكيل مجلس أمناء لمتابعة توصيات المؤتمر الاقتصادى

جدة - نرمين السيد - وفى مستهل حديثه بالمؤتمر الصحفى، أوضح رئيس مجلس الوزراء حرص الحكومة بصورة دورية على الحديث إلى المواطنين والخبراء فيما يثار من قضايا واتجاهات للرأى العام خلال هذه المرحلة الدقيقة والاستثنائية التى يمر بها العالم، وخاصة أن مصر جزء لا يتجزأ من العالم وتتأثر بتبعات الأزمة العالمية.

وتحدث رئيس الوزراء عن شقين: الأول يتعلق برؤية الحكومة وما إذا كان هناك خطة لدى الحكومة تتحرك فى إطارها لمجابهة الأزمات العالمية، والثانى هو سبل التحرك من قبل الحكومة لتوفير السلع والخدمات التى يحتاجها المواطن، وكيفية التعامل مع الظهور المستمر للأزمات فى إطار ارتفاع أسعار بعض السلع أو اختفاء البعض الآخر من حين لآخر، وكيفية التعامل مع هذا الأمر.

وفى إطار رؤية الحكومة وكيفية تحركها فى هذه الفترة، أشار رئيس الوزراء إلى المؤتمر الصحفى الذى عقدته الحكومة فى منتصف مايو فى العام الحالى، وذلك بناء على توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، خلال إفطار الأسرة المصرية فى شهر رمضان الماضى، بأن تعقد الحكومة مؤتمرا تعرض خلاله رؤيتها فى إطار الأزمة الموجودة على الساحة العالمية، وجاء خلال هذا المؤتمر إعلان الحكومة عن مستهدفات الدولة التى سيتم تنفيذها على مدار عام، وكذا الإعلان عن حزمة إجراءات وخطوات تصل إلى نحو 100 إجراء موزعة على 5 محاور رئيسية، تضمن المحور الأول سبل تمكين القطاع الخاص، والمحور الثانى هو دعم وتوطين الصناعة وتعميق الصناعة المحلية وزيادة الصادرات المحلية، لمواجهة التحديات القائمة، والمحور الثالث هو تبنى خطة واضحة لخفض الدين وترشيد استخدامات النقد الأجنبى، والمحور الرابع هو تنشيط البورصة المصرية، والمحور الخامس هو توسيع قاعدة المستفيدين من برامج الحماية الاجتماعية.

وأوضح الدكتور مصطفى مدبولى أنه وبعد 6 أشهر تقريبا من تنفيذ هذه الخطة، تمكنت الحكومة من تخطى نصف تلك المستهدفات، أى تم تنفيذ أكثر من 50 إجراء من إجمالى 100 إجراء محدد من قبل، والغالبية العظمى منها كانت معنية بتمكين القطاع الخاص وتعزيز مشاركته، وأيضاً برامج الحماية الاجتماعية الكبيرة التى اتخذتها الدولة المصرية فى الفترة السابقة.

وأوضح رئيس الوزراء أنه وفى إطار تمكين القطاع الخاص، تم العمل على أكثر من محور بخصوصه، مشيرا إلى وثيقة سياسة الملكية والتى تحدد ملكية الدولة، وتحدد الإجراءات التى سوف تتخذها الدولة، والقطاعات التى سوف تستمر فيها الدولة والأخرى التى ستتركها الدولة للقطاع الخاص، وتم الالتزام بالخروج بهذه الوثيقة فى أسرع وقت ممكن، وتم الانتهاء منها، وطرحها 3 أشهر للحوار المجتمعى، وشارك فيها أكثر من 1000 خبير على مختلف المستويات، بالإضافة إلى عرضها فى المؤتمر الاقتصادى المنعقد فى أكتوبر الماضى، وكذلك عرضها فى اجتماع مجلس الوزراء السابق، والذى أقر خلاله تلك الوثيقة بصورة نهائية على أساس البدء فى إجراءات اعتمادها بصورة رسمية، وتعلن كوثيقة الدولة تلتزم بتنفيذها على مدار الـ 3-5 سنوات القادمة، وذلك فيما يخص القطاعات التى تم التوافق عليها من قبل المجتمع المدنى والخاص.

وأكد رئيس الوزراء أنه عندما تم إعداد الوثيقة، كان هناك توافق بنسبة كبيرة مع القطاع الخاص على مسودة الوثيقة قبل طرحها للحوار المجتمعى، وفى الوقت الحالى هناك توافق كبير مع الحوار المجتمعى بشأن الوثيقة؛ حيث تم الأخذ فى الاعتبار تساؤلات وتحفظات القطاع الخاص على الوثيقة وإدراجها فى الوثيقة فى صورتها النهائية.

كما أشار الدكتور مصطفى مدبولى، إلى أن أداء البورصة المصرية يشهد تحسنًا كبيرًا وملحوظًا فى إطار قرارات الدولة التنظيمية، حيث يوجد تنسيق كامل بين هيئة الرقابة المالية والبورصة لتحقيق تعافى وتنشيط هذه السوق باعتبارها سوقا مهمة للغاية ويتم التحرك فيها بصورة جيدة.

و أوضح رئيس الوزراء أن الدولة المصرية أعلنت عن تبنيها خطة للاستفادة من الأصول المملوكة لها، ويتم العمل عليها، والتى ستكون فى شكل طروحات يتم طرحها خلال الربع الأول من العام القادم، أو مجموعة من المشروعات التى تدخل الدولة فيها كشريكة مع المستثمرين الاستراتيجيين والقطاع الخاص، ويتم العمل على ذلك يوميًا وعلى مدار الساعة؛ لرفع كفاءة الاستفادة من أصول الدولة وتوفير عملة أجنبية لزيادة القدرة على التحرك فى هذا الصدد.

وفى سبيل تحسين مناخ الاستثمار، أوضح رئيس مجلس الوزراء أن الدولة قامت خلال العام الجارى بالعديد من القرارات والإصلاحات والقوانين التى شجعت، بالرغم من الصعوبة البالغة التى يواجهها مناخ الاستثمار على مستوى العالم، على جذب نحو 9 مليارات دولار استثمارات مباشرة خلال العام المنقضى، وذلك أعلى رقم تم تحقيقه خلال 15 عامًا، ورغم ذلك تهدف الدولة إلى مضاعفة هذه الأرقام، لذا تم تشكيل وحدة تخضع مباشرةً لإشراف رئيس مجلس الوزراء؛ لحل المشكلات التى يجابهها المستثمرون، ومتابعة الحل ليتم بأسرع وقت، وتعمل تلك الوحدة بصورة منتظمة وفعّالة.

كما أكد الدكتور مصطفى مدبولى أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، وجه بوضع آلية لتمكين وتشجيع القطاع الخاص على نحو فعّال وسريع، وبناءً عليه تم تشكيل لجنة دائمة برئاسة رئيس الوزراء وعضوية الوزراء المعنيين والجهات ذات الصلة لإصدار "الرخصة الذهبية" بهدف تيسير مناخ الاستثمار، وتعمل اللجنة على تلقى طلبات المستثمرين الراغبين فى الحصول على تلك الرخصة الذهبية التى وضع مجلس الوزراء بالفعل قرارات بالضوابط والمشروعات التى يمكن أن تحصل على تلك الرخصة ، وعليه تم اعتماد، منذ أيام قليلة فى أول اجتماع للجنة، عدد 8 مشروعات بصورة مبدئية، وتوجد سلسلة من المشروعات التى سوف تؤهَّل لاحقًا.

وأوضح مدبولى أن الهدف من اللجنة، هو تلقى الطلبات المُقدمة بصورة مباشرة إلى مجلس الوزراء لتسريع الإجراءات، طبقًا لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، وتجتمع اللجنة بصورة أسبوعية أو بحد أقصى كل أسبوعين، لعرض طلبات المستثمرين وإقرارها وتحويلها إلى هيئة الاستثمار لاستخراج الرخصة فى مدة لا تتجاوز 20 يوم عمل.

كما تم إطلاق منصة إلكترونية لتلقى طلبات المستثمرين بصورة مباشرة، لتلك المشروعات، وكيفية الاسراع فى هذا الشأن خلال الفترة القادمة، ومن أحد النقاط الهامة التى دعت إليها الحكومة فى ظل توجيهات السيد الرئيس المؤتمر الاقتصادى، المنعقد فى شهر أكتوبر الماضى، وأوضح رئيس الوزراء، أن هذا المؤتمر خرج بنحو 125 توصية، هذه التوصيات وجه بها رئيس الجمهورية، بوجود لجنة دائمة لمتابعة هذه التوصيات، وأن يتم ترجمتها فى صورة خطط تنفيذية، وهناك قرار سيصدر من رئيس مجلس الوزراء بتشكيل مجلس أمناء؛ لمتابعة توصيات المؤتمر الاقتصادى، وتنفيذها على أرض الواقع، وهو بالفعل القوام الرئيسى لهذا المجلس هو القطاع الخاص والخبراء والمتخصصون، حتى يتابعوا تنفيذ هذه الاجراءات، وكذلك تم إصدار قرار بتشكيل لجنة عليا تتولى الإعداد للمؤتمر العالمى للترويج للاستثمار فى مصر، فى النصف الأول من عام 2023، ليكون نافذة هامة للترويج للاستثمار والمشروعات التنموية الموجودة فى مصر، وذلك أيضاً فى ضوء توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية.

وقال رئيس الوزراء : الدولة المصرية اليوم تواجه التحدى الأكبر وهو توفير موارد أكبر من العملة الصعبة؛ حيث تعمل الحكومة بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية من البنك المركزى والوزارات المختلفة، فى إطار تصور وخطة واضحة تعمل على توفير العملة الأجنبية خلال الفترة القادمة، مؤكدا أن الحكومة تعى تماماً بالفترة الاستثنائية التى تمر بها الدولة، كما أن الحكومة تتابع على مدار اليوم الصعوبات الموجودة وسبل تذليلها، مشيراً إلى أن الخطة الموضوعة تعمل بشكل عاجل حتى 30-6-2023، وعلى المدى المتوسط للسنتين القادمتين، وذلك على الرغم من أن المشكلة أسبابها عالمية خارج إرادة معظم الدول، إلا أن الحكومة مطالبة بحل هذه المشكلة وتداعياتها على الداخل، ومن ثم فإن الحكومة حريصة على وضع تصور للعمل فى إطاره.

كما نوه مدبولى إلى أنه لا ينبغى الإعلان عن كل الخطوات التى يتم اتخاذها، نظراً لأن بعض هذه الخطوات يجب أن تحاط فى ضوء التنفيذ على أرض الواقع، حتى لا يكون لها تداعيات سلبية إذا ما تم الإعلان عنها مسبقاً، وهذا الأمر شائع بشكل عام بين الاقتصاديين والخبراء، ومن ثم فإن الحكومة تتحرك فى هذا الإطار لتحقيق كافة المستهدفات فى هذا الموضوع فى خلال المرحلة القادمة، للوصول لما هو مرجو.

وأشار رئيس الوزراء، إلى أنه بجانب توصيات المؤتمر الاقتصادى، تم تلقى العديد من المداخلات والأفكار فى مختلف منصات التواصل الاجتماعى التى تم اعدادها للمؤتمر الاقتصادى، من مئات الشباب والخبراء والمتخصصين الذين لم يشاركوا فى المؤتمر، ويوجد لجنة مسئولة عن تنقيح هذه الأفكار، والعمل على وضع خطط تنفيذية منها، للبدء فى تنفيذها فى خلال المرحلة القادمة.

وأكد رئيس الوزراء مجددا أن الحكومة تتابع على مدار الساعة، كل ما يثار عن الاقتصاد المصرى، منبها المواطنين والخبراء بضرورة عدم الانسياق وراء ما يثار من شائعات، وأنه ينبغى عليهم التفكر بشكل منطقى والاستماع لوجهات النظر المختلفة، قبل الاندفاع وخلق الشائعات الموجهة، للإضرار بالاقتصاد المصرى.

وفى الوقت نفسه، أشار رئيس الوزراء إلى أنه تم العمل على تجميع أهم التساؤلات والآراء والأفكار المغلوطة التى تم تناقلها حول الاقتصاد المصرى فى كتيب، وسيتم توزيعها على الإعلاميين والصحفيين، كما سيتم وضع هذه التساؤلات على المواقع الإلكترونية؛ والتى تفند الدولة خلالها كل ما أثير عن الاقتصاد الوطنى، رغم أننا لا ننكر أننا نواجه نفس التحديات التى يواجهها العالم أجمع، إلا أننا لدينا رؤيتنا لكيفية التعامل مع هذه التحديات، لافتا إلى بعض الادعاءات والمزاعم التى أثيرت، والتى من بينها على سبيل المثال ما تم تناوله حول توقف ملف برنامج مصر مع صندوق النقد الدولى، مفندا ذلك ومؤكدا أننا فى الواقع كنا نعلم من البداية بموعد عرض البرنامج على الصندوق، إلا أننا لا نتحدث عن مثل هذه الأمور كثيرا حتى يتم الانتهاء منها، من خلال الإجراءات التى يقوم بها الخبراء والمتخصصون، ثم الإعلان عنها أمام الرأى العام.

ثم تطرق رئيس مجلس الوزراء إلى نقطة أخرى تتعلق بالشغل الشاغل للمواطن المصريّ، وهو أمر تحرص عليه الحكومة دوما، والذى يتمثل فى ارتفاع الأسعار، مؤكدا فى هذا السياق أن الدولة المصرية تحاول بقدر إمكانيتها وقدرتها المادية والقدرات اللوجيستية أن تخفف من عبء هذه الزيادات عن المواطن، متحدثا عن أرقام التضخم والزيادات التى يشهدها، ودور الدولة وتدخلاتها لمحاولة تخفيف العبء عن كاهل المواطنين قدر الإمكان، من خلال القرارات التى تم اتخاذها فيما يتعلق بالأرقام التى تم زيادتها على بطاقات التموين لدعم الفئات الأكثر تأثرا بالتداعيات السلبية للأزمة العالمية، إلى جانب زيادة المرتبات والحد الأدنى للأجور، والأهم فى هذا الصدد هو عدم زيادة فواتير استهلاك المرافق الأساسية خلال الفترة الحالية والتى من بينها الكهرباء، وغيرها، وتم الإعلان أنه لن يتم زيادتها حتى 30/6، ولولا ذلك كان من الممكن أن تكون الأسعار بشكل مغاير، كما يحدث الآن فى العديد من دول العالم.

وأكد مدبولى أننا بقدر الإمكان كدولة نسعى لتخفيف العبء، رغم أنه يقع على عاتق موازنتنا وقدراتنا المالية، وأكدنا أكثر من مرة أننا نتحرك فى الإطار المتاح لنا بالموازنة؛ فلدينا احتياطيات تصل إلى نحو 130 مليار جنيه، أصبحنا نوجهها بشكل كلى لاستيعاب جزء من الآثار السلبية لهذه الأزمة العالمية كهدف رئيسى؛ حتى يتسنى لنا التعامل مع هذه التداعيات، وهو أمر مهم نتعامل معه بميزان من ذهب، وبمراعاة عدة محددات فى هذا الشأن، ونعمل على عدم الاندفاع فى اتخاذ أى قرارات قد تحمل الدولة خسائر كبيرة، ومنها أن تلجأ الدولة إلى تحمل جزء أكبر من الدعم، وهو ما يؤدى إلى ديون وقروض أكبر على الموازنة، وسندفع ثمن ذلك خلال عامين أو أكثر، ولذا نسعى إلى تحقيق التوازن المطلوب فى هذا الشأن، فكل دولة تلجأ إلى تحميل المواطن أى زيادة تطرأ إلا أننا كدولة نعى تماما ظروفنا ومعاناة بعض الفئات فى المجتمع المصرى، وهو ما يدعونا إلى تحمل ما نستطيع تحمله بالقدر المتاح عن هذه الفئات.

وفى هذا الإطار، أكد رئيس الوزراء اهتمام الدولة بدعم الفئات الأكثر احتياجا للدعم، وذلك من خلال التوسع فى تطبيق برنامج "تكافل وكرامة"، إلى جانب إقرار زيادات فى دعم السلع التموينية لتلك الفئات، فضلا عن زيادة المرتبات، مجدداً التأكيد على اهتمام الدولة بتوفير مختلف السلع الضرورية، وتواجدها بكميات مناسبة، تلبية لاحتياجات المواطنين من تلك السلع.

ولفت رئيس الوزراء إلى أنه من الممكن حدوث زيادات فى أسعار بعض السلع، وذلك نتيجة انعكاس ارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج لتلك السلع، قائلا:" إنه ليس من العدالة ولا المنطق المطالبة بعدم تحرك أسعار السلع بناء على ارتفاع أسعار مدخلاتها، لكن الأهم أن تأتى هذه الزيادات فى أسعار السلع بطريقة عقلانية وعادلة، وهو دور أجهزة الدولة"، مشيرا فى هذا الصدد إلى تدخل أجهزة الدولة للتعامل مع الزيادات غير المبررة فى أسعار السلع، مضيفا: "التدخل يكون بحساب، حتى لا يؤدى إلى اختفاء السلعة"، لافتا إلى ما يتم من تنسيق وتعاون فى هذا الإطار مع الغرف التجارية.

وأشار رئيس الوزراء إلى توافر مختلف السلع الأساسية بالأسواق، قائلاً :" فى حالة نقص كميات سلعة من الأسواق تتدخل الدولة ضمانا لتوفيرها"، مضيفا أننا نتوقع استمرار هذا المشهد مع استمرار الأزمة العالمية الحالية.

ولفت رئيس الوزراء إلى حرص الحكومة على اطلاع المواطنين على مختلف الأوضاع الراهنة، مستشهدا بما أكده السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، خلال الافتتاحات التى تمت خلال الأيام الماضية، من أن الدولة ليست فى جانب، والمواطن فى جانب آخر، "لكن كلنا مع بعض ونتكاتف للمرور بسلام من هذه الأزمة العنيفة التى لم يسبق أن يشهدها العالم من قبل"، مشيراً إلى ما تعانى منه عدد من الدول المتقدمة جرّاء هذه الأزمة العالمية، من اختفاء سلع وارتفاع أسعارها، بصورة تفوق قدرات المواطن.

ونوه رئيس الوزراء إلى اللقاء، الذى عقده مع مسئولى الشركات والمصانع المنتجة للأعلاف اللازمة لقطاع صناعة الدواجن، لمتابعة موقف توافر هذه الأعلاف لتلك الصناعة المهمة، مشيرا إلى أن مثل هذه الاجتماعات واللقاءات تحدث بصورة يومية، وذلك بما يضمن توافر هذه المنتجات الضرورية فى ضوء التحديات الموجودة حالياً، التى لا ننكرها، ونتعامل معها سعياً لاستقرار الأسواق، واستمرار واستدامة توافر مختلف السلع.

وفى ختام حديثه بالمؤتمر الصحفى، أكد رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة تتحرك فى إطار برنامجها، الذى تم الإعلان عنه خلال شهر مايو الماضى، وتتعامل مع أى مستجدات طارئة عالمية، قائلا: "لدينا المرونة لاتخاذ أى قرارات أو إجراءات أخرى من شأنها التعامل مع التداعيات الناتجة عن الأزمات العالمية".

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