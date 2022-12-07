مجلس الوزراء ينفى الادعاءات بشأن تعرض مصر للإفلاس بسبب الديون

جدة - نرمين السيد - وأوضح المجلس - فى تقرير الرد على تساؤلات الرأى العام المثارة بشأن أداء الاقتصاد المصرى خلال الفترة من يونيو إلى نوفمبر 2022 -أنه فى ظل الأزمات الاقتصادية المتعاقبة التى شهدها العالم خلال الفترة السابقة اتجهت حكومات دول العالم إلى تبنى سياسات اقتصادية توسعية للتخفيف من تبعات الآثار السلبية لتلك الأزمات الاقتصادية على الأسر والشركات ما أدى إلى ارتفاع ملموس فى مستويات المديونية العالمية والتى ارتفعت لتسجل نحو 350% من الناتج الإجمالى بنهاية الربع الثانى من 2022.

وأشار إلى أن الحكومة المصرية بدورها تبنت خلال السنوات السابقة وتحديدا من 2014-2022 العديد من الإجراءات لتنشيط الأداء الاقتصادى ودفع نمو الاقتصاد وتوفير المزيد من فرص العمل المنتج وتعزيز الاستثمارات فى مستويات البنية التحتية، كما ركزت خلال الثلاث سنوات الماضية على تحفيز الإنفاق العام لمواجهة التداعيات الناتجة عن أزمة كوفيد19 والازمة الروسية الأوكرانية.

ولفت إلى أن مصر تبنت منذ عام 2016 نهجا متكاملا للإصلاح المالى بهدف تبنى تدابير وسياسات وإجراءات من شأنها تحقيق الانضباط المالى والتحرك باتجاه مستويات أكثر استدامة للدين العام، ما أسفر عن تراجع الدين العام المحلى والتى تراجعت من مستويات تفوق 100% من الناتج خلال عامى 2015-2016 و2016-2017 إلى 87 % خلال عام 2021-2022 وهو ما يقل كثيرا عن النسبة المسجلة على مستوى العالم، وينخفض كذلك بالنسبة المثيلة المسجلة فى العديد من الاقتصادات النامية والمتقدمة والتى تجاوزت 100%.

ونوه بأنه وفق المعيار الاقتصادى الأساسى لاستدامة الدين يسهم عدد من العوامل فى ضمان تحرك الدين العام إلى الناتج المحلى الإجمالى فى مسارات آمنة من أهمها مواصلة الاقتصاد المصرى لتحقيق فائض أولى من الموازنة العامة للدولة بلغت نسبة 1.3% فى العام المالى 202-2021 والارتفاع الكبير المسجل فى معدلات نمو الاقتصاد المصرى والتى بلغت 6.6% خلال العام المالى ذاته.

وأشار تقرير مجلس الوزراء أن مصر أحرزت تقدمًا مقارنة بالدول المناظرة لها فى الفائض الأولى كنسبة من الناتج المحلى الإجمالى خلال العام المالى 2020-2021بنسبة 1.3 % حيث بلغت هذه النسبة فى باكستان 0.4% وسجلت هذه النسبة انخفاضا ملحوظا فى عدد من الدول المناظرة لمصر لتسجل عجز فى الميزان الأولى كما فى الجزائر 11.5% والصين 7.8% والهند 3.6% والمغرب 3.3%، كما انخفضت النسبة للناتج المحلى الإجمالى للاقتصاديات الناشئة خلال العام المالى 2021-2022 لتسجل عجز بنسبة 4.7% وبلغت النسبة للاقتصادات المتقدمة 3.6 % من الناتج المحلى الإجمالى.

ونوه بأن الدولة المصرية تستهدف خلال الفترة القادمة الحفاظ على الانضباط المالى وخفض عجز الموازنة إلى 5.6% من الناتج المحلى الإجمالى وتحقيق فائض أولى من الموازنة العامة للدولة بصورة دائمة بنسبة 0.2% من الناتج المحلى الإجمالى بما يسهم فى خفض المديونية وتحقيق الاستقرار المالى والاقتصادى للموازنة العامة للدولة وضمان الأمان للأجيال الحالية والمستقبلى، إضافة إلى عودة المسار النزولى لنسبة المديونية الحكومية لتصل إلى 82.5% بنهاية يونيو 2025 وخفض فاتورة خدمة دين أجهزة الموازنة إلى 5.6 % من الناتج المحلى بحلول 2025-2026 وإطالة عمر دين أجهزة الموازنة ليقترب من 5 سنوات فى المدى المتوسط لتخفيض الحاجة إلى التمويل السريع.

وبالنسبة للدين الخارجى، أشار مجلس الوزراء إلى أن مصر ما زالت ضمن الحدود الآمنة فيما يتعلق بمؤشر نسبة الدين الخارجى إلى الناتج المحلى الإجمالى، حيث وصلت تلك النسبة إلى 34.1% فى حين أن حدود المخاطر القصوى 50%.

وأشار إلى وجود العديد من النقاط الإيجابية فيما يتعلق بهيكل الدين الخارجى لمصر لعل أبرزها، تنوع أدوات الدين الخارجى ما بين قرض وودائع وسندات مصدرة وتسهيلات ائتمانية قصيرة الأجل ومخصصات مصر لدى صندوق النقد الأجنبى.

كما يوجد تنوع مصادر تمويل الدين الخارجى على مؤسسات التمويل الدولية ومصادر التمويل الثنائية، بلوغ متوسط سعر الفائدة المرجح والمطبق على محفظة الدين الخارجى 3.58%وهو معدل جديد.

ونوه بأن معظم المديونية الخارجية الخاصة بمصر هى ديون متوسطة وطويلة الأجل بنسبة 82% فيما بلغ متوسط عمر محفظة الدين الخارجى فى نهاية يونيو 2022 نحو 6.41.

وأظهر أن نسبة الديون التى تطبق سعر فائدة ثابت تشكل نحو ثلثى إجمالى الدين 62% وهو أمر جيد لأنه يخفف من وطأة مخاطر الارتفاعات المتتالية فى أسعار الفائدة على المستوى العالمى.