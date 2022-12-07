جدة - نرمين السيد - وأقيمت صلاة الجنازة بكنيسة السيدة العذراء مريم ورئيس الملائكة ميخائيل بمدينة المنصورة، بحضور مجموعة من أساقفة الكنيسة والأباء الكهنة وشعب الإيبارشية.
ونعى قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية وأعضاء المجمع المقدس رحيل نيافة الأنبا داود أسقف المنصورة، وجاء فى نص البيان الصادر عن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية "قداسة البابا تواضروس الثانى والمجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية يودعون على رجاء القيامة مثلث الرحمات الحبر الجليل نيافة الأنبا داود أسقف إيبارشية المنصورة وتوابعها، الذى رقد فى الرب اليوم عن عمر بلغ 66 عاما بعد حياة رهبانية استمرت ما يزيد عن 32 عاما، رعى خلالها إيبارشية المنصورة لمدة 20 سنة".
يشار إلى أن الأسقف الراحل ولد فى 25 يناير 1957، وترهب فى دير البراموس بوادى النطرون باسم الراهب موسى البراموسى عام 1990.
وسيم أسقفا بيد المتنيح قداسة البابا شنودة الثالث فى 14 نوفمبر عام 2002، واشترك فى رسم ملابسه الكهنوتية اثنان من مطارنة الكنيسة الأرترية، وهما الأنبا كيرلس والأنبا يعقوب.. وكان الأنبا داود عضوا فى عدد من لجان المجمع المقدس، وهى: لجنة الإيمان والتشريع، لجنة شئون الإيبارشيات، لجنة الرعاية والخدمة، ولجنة العلاقات الكنسية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر البابا تواضروس يترأس صلاة جنازة أسقف المنصورة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.