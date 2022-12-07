البابا تواضروس يترأس صلاة جنازة أسقف المنصورة

جدة - نرمين السيد - وأقيمت صلاة الجنازة بكنيسة السيدة العذراء مريم ورئيس الملائكة ميخائيل بمدينة المنصورة، بحضور مجموعة من أساقفة الكنيسة والأباء الكهنة وشعب الإيبارشية.

ونعى قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية وأعضاء المجمع المقدس رحيل نيافة الأنبا داود أسقف المنصورة، وجاء فى نص البيان الصادر عن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية "قداسة البابا تواضروس الثانى والمجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية يودعون على رجاء القيامة مثلث الرحمات الحبر الجليل نيافة الأنبا داود أسقف إيبارشية المنصورة وتوابعها، الذى رقد فى الرب اليوم عن عمر بلغ 66 عاما بعد حياة رهبانية استمرت ما يزيد عن 32 عاما، رعى خلالها إيبارشية المنصورة لمدة 20 سنة".

يشار إلى أن الأسقف الراحل ولد فى 25 يناير 1957، وترهب فى دير البراموس بوادى النطرون باسم الراهب موسى البراموسى عام 1990.

وسيم أسقفا بيد المتنيح قداسة البابا شنودة الثالث فى 14 نوفمبر عام 2002، واشترك فى رسم ملابسه الكهنوتية اثنان من مطارنة الكنيسة الأرترية، وهما الأنبا كيرلس والأنبا يعقوب.. وكان الأنبا داود عضوا فى عدد من لجان المجمع المقدس، وهى: لجنة الإيمان والتشريع، لجنة شئون الإيبارشيات، لجنة الرعاية والخدمة، ولجنة العلاقات الكنسية.