انت الان تتابع خبر قطع الأراضي وزارة الإسكان .. 305 قطعة في هذه المدن بالنظام الجديد الحق احجز من هنا والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - تغيرت طريقة الحجز في قطع الأراضي وزارة الإسكان في التي تم تخصيصها للمواطنين في الكثير من المدن الجديدة بمحافظات جمهورية مصر العربية في الإسكان المتوسط- الإسكان المتميز- الإسكان الأكثر تميزا، وذلك حسبما أعلن الوزارة اليوم الأربعاء الموافق 7 ديسمبر 2022.وأوضحت أن تغيير طريقة الحجز في قطع الأراضي وزارة الإسكان جاءا للقضاء على ظاهرة سماسرة الأراضي التي انتشرت خلال الفترة الماضية في العديد من المناطق بالمدن الجديدة.

الحجز سوف بنظام الطرح الدائم، وفقا لألية التخصيص الفوري عن طريق الضغط هنا بداية من الساعة العاشرة صباح من غداً الخميس الموافق 8 ديسمبر 2022.

قطع الأراضي وزارة الإسكان:

1- 143 قطعة أرض بمحور الأراضي الأكثر تميزًا بمدن (القاهرة الجديدة – 15 مايو – بدر – أسيوط الجديدة – المنصورة الجديدة.

2- 104 قطع أراض بمحور الأراضي المميزة، بمدن (السادات – الصالحية الجديدة – برج العرب الجديدة).

3- 58 قطعة أرض بمحور الأراضي المتوسطة، بمدينتى (النوبارية الجديدة – العاشر من رمضان)