انت الان تتابع خبر عاجل.. حقيقة إفلاس مصر ونقص الأدوية.. الحكومة تكشفهم وتزيح الستار عنهم والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - انتشرت في الفترة الاخيرة الماضية الكثير من الإدعاءات حول الاقتصاد المصري والوضع المالي فيها، ولذلك حرص رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي على الكشف عن الحقيقة الكاملة وراء كل هذه الشائعات التي انتشرت مؤخراً.

نقص الأدوية في مصر

وجاء تقرير رئيس الوزراء للرد على كل المزاعم والادعاءات بخصوص الموازنة العامة للدولة والزعم أن مصر أعلنت افلاسها وانها مثقلة بالديون والضرائب، وجاء التقرير “فيما يتعلق بالزعم بأن مصر معرضة للإفلاس بسبب ارتفاع حجم الديون وتضاعف فاتورة خدمة الدين؛ ففي ظل الأزمات الاقتصادية المتعاقبة التي شهدها العالم خلال الفترات السابقة، اتجهت حكومات دول العالم إلى تبني سياسات اقتصادية توسعية للتخفيف من تبعات الآثار السلبية لتلك الأزمات الاقتصادية على الأسر والشركات، وهو ما أدى إلى ارتفاع ملموس في مستويات المديونية العالمية، والتي ارتفعت لتسجل نحو 350% من الناتج الإجمالي العالمي بنهاية الربع الثاني من عام 2022”.

ونفي مدبولي كل ما انتشر حول وجود نقص في الأدوية والمستلزمات الطبية بجميع أنواعها في المستشفى بجميع المحافظات، ويتم توفير كل المستلزمات الطبية والوقائية والأدوية بشكل طبيعي في المستشفيات، والمخزون الاستراتيجي منهم أمن وتوجد متابعة مستمرة لموقف الأدوية داخل كل المستشفيات وضخ كميات كبيرة منها لسد الاحتياجات.