انت الان تتابع خبر الفاتورة الإلكترونية.. المرشدين السياحيين الضرائب بتلزمهم بالتسجيل فيها دلوقتي والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - تعتبر الفاتورة الإلكترونية من ابرز الأشياء التي تشغل بال الكثيرين حالياً، وحصلت نقابة المرشدين السياحيين على خطاب من خلال مصلحة الضرائب للتسجيل فيها، وهذا للتماشى مع قرار رئيس مصلحة الضرائب رقم 323 لسنة 2022، بضرورة إلزام كل ممولي مصلحة الضرائب بالتسجيل لإصدار الفواتير الإلكترونية بدءاً من يوم 15 ديسمبر 2022.

خطاب مصلحة الضرائب لنقابة المرشدين السياحيين

وأرسلت مصلحة الضرائب خطاب لنقابة المرشدين السياحيين، وجاء فيها “أن أعضاء النقابة ملزمين بالتسجيل بمنظومة الفاتورة الالكترونية، وإصدار فواتير الكترونية في حالة التعامل مع شركات وإصدار إيصال الكتروني في حالة التعامل مع اشخاص”.

وتابعت مصلحة الضرائب في خطابها إلى غرفة المرشدين السياحيين، قائلة “إن اليات التسجيل بالمنظومة هي انه يمكن لأعضاء النقابة التقدم للمأمورية التابع لها بطلب التسجيل يدويًا حتي 15 من ديسمبر الجاري، بدون أي أعباء وبدون تحصيل أي رسوم للتسجيل داخل المأموريات”.

منظومة الفاتورة الإلكترونية

وتمت الإشارة إلى أن التكلفة التي تخصه باستعمال المنظومة وتنحصر في التوقيع الإلكتروني فقط، وحرصت ألزمت مصلحة الضرائب كل الممولين سواء أصحاب المهن الحرة او الشركات بتسجيل كل البيانات في منظومة الفاتورة الإلكترونية قبل منتصف الشهر الحالي، وأيضاً أرسلت تحذير شديد اللهجة لغير الملتزمين بتطبيق العقوبات التي جاءت في قانون الإجراءات الضريبية باعتبار انها حالة تهرب ضريبي، ولن يتم العمل على إجراء أي تعاقدات مع الوحدات التي تتبع الدولة إلا للشركات التي تسجل في المنظومة.