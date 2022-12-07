انت الان تتابع خبر رسمياً بالرابط.. إضافة المواليد الجدد على بطاقة التموين.. من البيت هتقدر تضيفهم بسهولة والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - وفرت وزارة التموين والتجارة الداخلية الكثير من التسهيلات لجميع المواطنين أصحاب بطاقات التموين لإضافة المواليد الجدد من داخل البيت، وهذا بدون الذهاب في المكتب ويكون فيه ازدحام، وذلك يكون عن طريق الموقع الرسمي الخاص ببوابة مصر الرقمية في خطوات محددة.

رابط وخطوات إضافة المواليد على بطاقة التموين 2022

يقوم الشخص بتسجيل الدخول لبوابة مصر الرقمية لإضافة المواليد على بطاقة التموين عن طريق النقر هنا.

واختار خدمات التموين لإضافة المواليد لبطاقة التموين.

إضافة المواليد الجدد على بطاقة التموين من خلال النقر على اختيار إضافة افراد أسرتي غير المقيدين.

وسوف تظهر خدمة إضافة المواليد الجدد على بطاقة التموين.

يكتب اسم الابن أو الابنة الذي تريد إضافته على بطاقة التموين، وكتابة الاسم رباعي.

ادخال الرقم القومي الخاص بالأبن او الابنة المكتوب في شهادة الميلاد حتى يتم إضافة المواليد إلى بطاقة التموين.

وضع صلة القرابة بينك وبين الطفل “ابن” أو “الأبنة” اختيار الصفة “ضم الأبناء”.

والخطوات تنتهي بالنقر على كلمة إضافة.

شروط إضافة المواليد الجدد على بطاقة التموين