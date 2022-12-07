10 تصريحات مهمة لرئيس الوزراء (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، إن البنية الأساسية هى أساس جذب الاستثمارات وتوفير فرص العمل للشباب، مشيرا إلى أن الحكومة عقدت اتفاقيات عديدة مع كبرى الشركات العالمية فى مجال المشروعات الخضراء والتى ستوفر 34 ألف فرصة عمل للشباب خلال الفترة المقبلة.





ويستعرض دوت الخليج أبرز ما جاء فى المؤتمر الصحفى لرئيس الوزراء الذى عقده اليوم الأربعاء فى الإنفو جراف التالى:

وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن الحكومة تنسق مع الغرف التجارية لضبط الأسعار، و نتكاتف جميعا من أجل تخطى تداعيات الأزمات العالمية.

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