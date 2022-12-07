وزير التعليم العالي يستقبل السفير اللبناني بالقاهرة

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 7 ديسمبر 2022 04:27 مساءً - استقبل د. أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، السفير/ على الحلبي السفير اللبنانى بالقاهرة؛ لبحث أوجه التعاون بين مصر ولبنان في مجالى التعليم العالي والبحث العلمي، وذلك بحضور د.أشرف العزازي رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات، وذلك بمقر الوزارة.

وفي مستهل اللقاء، أكد الوزير على عُمق العلاقات التاريخية التي تربط بين مصر ولبنان، مشيرًا إلى أن مصر تُولي اهتمامًا خاصًا بالعلاقات العربية، وتحرص على تعظيم ومُضاعفة أوجه التعاون مع لبنان، وإرساء علاقات تعاون وثيقة، وتقديم الدعم الكامل لأبنائنا الطلاب اللبنانيين الدارسين في الجامعات المصرية.

وخلال اللقاء، بحث الجانبان آليات تعزيز التعاون بين البلدين، وخاصة فيما يتعلق بزيادة المنح المُقدمة سنويًّا للطلاب اللبنانيين للدراسة بالجامعات المصرية وبخاصة فى مجال الطب، وكذلك تفعيل المزيد من التعاون بين الجامعات المصرية واللبنانية فى البرامج والمجالات ذات الاهتمام المشترك، بالإضافة إلى تذليل الصعوبات التى تواجه الطلاب اللبنانيين للدراسة في مصر.

ووعد د. عاشور بتيسير الإجراءات اللازمة للطلاب اللبنانيين الدارسين بالجامعات المصرية، مؤكدًا حرص الوزارة على تقديم أوجه الدعم للدارسين اللبنانيين في الجامعات المصرية.

ومن جانبه، وجه السفير اللبنانى الشكر للحكومة المصرية على دعمها المُتواصل لأشقائها في لبنان، ورعايتها للطلاب اللبنانيين الدارسين في مصر، مؤكدًا حرص بلاده على دعم المزيد من أوجه التعاون بين البلدين فى كافة المجالات وخاصة التعاون بين الجامعات المصرية واللبنانية فى المجالات ذات الاهتمام المشترك، مشيرًا إلى أن جامعة بيروت العربية كنموذج للتعاون المثمر والبناء والتى حصلت على مركز متقدم فى التصنيف الدولى للجامعات.

جدير بالذكر أن هناك اتفاقًا ثقافيًّا بين مصر ولبنان منذ عام 1995، وهناك برنامج تنفيذى بين البلدين خلال الأعوام 2009/2011، ويبلغ عدد المنح الدراسية المقدمة للطلاب اللبنانيين 12 منحة للمرحلة الجامعية الأولى، و5 منح للدراسات العليا، بالإضافة إلى أن توقيع 8 اتفاقيات للتعاون المشترك بين الجامعات المصرية واللبنانية، بالإضافة إلى التبادل الطلابي، والإشراف المشترك.