مدبولى: المشروعات القومية المنفذة من قبل الدولة ”فاتحة ملايين البيوت”

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 7 ديسمبر 2022 04:27 مساءً - قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، أن المشروعات القومية التى تقوم بها الدولة توفر ملايين من فرص العمل للشباب قائلا: "فاتحة ملايين البيوت"، موضحا أن الدولة مطالبة بتوفير من 800 إلي مليون فرصة عمل سنويا"، موضحا أن الحكومة تتدخل بميزان حساس فى أزمة زيادة الأسعار لأن العنف سيؤدى لاختفاء السلع.

وأوضح تعليقا على أسعار الدولار والذهب، أن الحكومة لديها خطة وأن الأزمة العالمية أزمة كبيرة أدت لهذه التحديات ويتم التعامل معها ، موضحا أن أغلب الأخبار على السوشيال ميديا موجهة لضرب الاقتصاد المصرى، مؤكدا أن الحكومة تعى أن هناك ارتفاع فى الأسعار ونحاول تخفيف العبء عن المواطن، وتتحمل عن المواطن الزيادات ودعم الفئات التى تحتاج دعم.

وأوضح أن هناك خطة لوضع تصور لتوفير العملة الصعبة الفترة القادمة حتى 30 يونيو 2023، مشيرا إلى أن كل الإجراءات ليس بالضرورى الإعلان عنه.

وأوضح إنه تم تشكيل لجنة عليا لوضع تصور للمؤتمر العالمي للترويج للاستثمار فى مصر فى النصف الأول من عام 2023، موضحا أن المستثمر الذي يرغب فى الحصول على الرخصة الذهبية ستقدم مباشرة لمجلس الوزراء لاختصار المسافة والإجراءات تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية، موضحا أن العام الماضى تم جذب 9 مليارات دولار استثمارات مباشرة.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة تعمل وفق رؤية محددة لمواجهة تداعيات الأزمة العالمية ، موضحا أن تمكين القطاع الخاص عملت الحكومة وفق أكثر من محور بوثيقة سياسة ملكية الدولة.

وتابع رئيس الوزراء فى مؤتمر صحفى، أن وثيقة سياسة ملكية الدولة تم إقرارها بصورة نهائية ، وهى وثيقة دولة سيتم الالتزام بتنفيذها الى مدار ال3 أو 5 سنوات القادمة، موضحا أن أداء البورصة المصرية يشهد شكلا إيجابيا فى ضوء القرارات الاخيرة التى تم اتخاذها.

دشن مجلس الوزراء رابطاً على موقعه الإلكتروني، لتلقي طلبات المستثمرين الراغبين في الحصول على "الرخصة الذهبية"، والتي أطلقتها الحكومة لتيسير إصدار تراخيص المشروعات وتشغيلها، خاصة العاملة في مجال الصناعة، ورابط التقديم هو:

‏https://www.cabinet.gov.eg/GoldLicense