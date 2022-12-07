مدبولى: خطة لتوفير العملة الصعبة الفترة القادمة حتى 30 يونيو 2023

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 7 ديسمبر 2022 04:27 مساءً - قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، إن هناك خطة لوضع تصور لتوفير العملة الصعبة الفترة القادمة حتى 30 يونيو 2023، مشيرا إلى أن كل الإجراءات ليس بالضرورى الإعلان عنها.

وأوضح إنه تم تشكيل لجنة عليا لوضع تصور للمؤتمر العالمي للترويج للاستثمار فى مصر فى النصف الأول من عام 2023، موضحا أن المستثمر الذي يرغب فى الحصول على الرخصة الذهبية ستقدم مباشرة لمجلس الوزراء لاختصار المسافة والإجراءات تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية، موضحا أن العام الماضى تم جذب 9 مليارات دولار استثمارات مباشرة.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة تعمل وفق رؤية محددة لمواجهة تداعيات الأزمة العالمية ، موضحا أن تمكين القطاع الخاص عملت الحكومة وفق أكثر من محور بوثيقة سياسة ملكية الدولة.

وتابع رئيس الوزراء فى مؤتمر صحفى، أن وثيقة سياسة ملكية الدولة تم إقرارها بصورة نهائية ، وهى وثيقة دولة سيتم الالتزام بتنفيذها الى مدار ال3 أو 5 سنوات القادمة، موضحا أن أداء البورصة المصرية يشهد شكلا إيجابيا فى ضوء القرارات الاخيرة التى تم اتخاذها.