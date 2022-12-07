خبير عالمى فى جراحة القلب النابض بالمجمع الطبى للقوات المسلحة بالإسكندرية

جدة - نرمين السيد - يستضيف المجمع الطبى للقوات المسلحة بالأسكندرية الأستاذ الدكتور/ وديع ديمترى (إنجليزى الجنسية) استشارى جراحة القلب النابض والصدر بجامعة وارويك / المملكة المتحدة، خلال الفترة من 16 وحتى 19 ديسمبر الحالى.





وتستقبل اللجان التحضيرية بالمجمع حالياً الحالات التى ترغب فى العرض على الخبير يوم (السبت) . الاستعلام على رقم تليفون : (5448858 – 5452013 – 5437445) .

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