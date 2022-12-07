البابا تواضروس و22 أسقفا يودعون الأنبا داود 

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك عقب القداس الإلهى الذى أقيم فى ساعة مبكرة من صباح اليوم بحضور جثمان الأب الأسقف الجليل المتنيح، وتولى خدمة القداس نيافة الأنبا صليب أسقف ميت غمر ودقادوس وبلاد الشرقية.

وتوفى الأنبا داود أمس، عن عمر قارب 66 سنة، بعد أن قضى فى حياة الرهبنة ما يزيد عن 32 سنة منها، 20 سنة أسقفًا لإيبارشية المنصورة وتوابعها.

وألقى قداسة البابا كلمة قدم فيها خلالها التعزية فى نياحة مثلث الرحمات نيافة الأنبا داود، مشيرًا إلى أنه من الضرورى أن ينتبه الإنسان خلال حياته على الأرض إلى قيمة السماء، فالحياة على الأرض نهايتها التراب.

وتناول ثلاثة ملامح تميز مجتمع السماء، وهى أنه:

مجتمع الأبرار: أى أنه مجتمع بلا دنس أو شئ نجس ولا أتعاب أو مضايقات ولا صراعات، بل يكون الإنسان فى معية الله، كلى النقاء.

مجتمع السلام: السلام الكامل الذى نبحث عنه كثيرًا هنا على الأرض، فى المجتمع والأسرة وغيرهما وربما لا نجد، وهنا على الأرض نجد الحروب والنزاعات، أما هناك فى السماء فإننا نجد السلام الكامل الدائم.

مجتمع الفرح: أى السعادة الحقيقية، فنحن هنا نفرح بأمور مؤقتة، وإنما فى السماء نفرح الفرح الدائم.

وعن نيافة الأنبا داود قال قداسته أنه كان يتميز بعدة صفات من بينها أنه كان إنسانًا هادئًا، وكان له حضور هادئ فى كل معاملاته، فى المجمع المقدس وفى إيبارشيته، راضيًا يقبل كل ما يأتى عليه دون تذمر، بل بكل رضا وشكر، إنسان صابر احتمل صليب المرض بكل صبر.

واختتم البابا تواضروس بتقديم التعزية: "باسم المجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية والآباء المطارنة والأساقفة ومجمع الآباء الكهنة، وأسرة نيافة الأنبا صليب، نقدم التعزية لشعب إيبارشية المنصورة وكل الذين شاركونا هذه المناسبة وقدموا العزاء".

وأشار قداسته إلى أنه كلف نيافة الأنبا صليب بتولى مسؤولية النائب البابوى لإيبارشية المنصورة لحين تدبير أمورها الرعوية مستقبلًا.

حضر لتقديم العزاء لقداسة البابا الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، والدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية السابق، واللواء مروان حبيب مدير الأمن والعميد أحمد السويدى المستشار العسكرى للمحافظة، وقيادات المحافظة التنفيذية، والتشريعية، والحزبية، ووكيلا وزارة الأوقاف والأزهر، وممثلو الطوائف المسيحية بالدقهلية.