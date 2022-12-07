انتهاء فعاليات مبادرة "أنت الحياة بالأخضر" في المنيا (صور)

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 7 ديسمبر 2022 03:30 مساءً - انتهت اليوم فعاليات مبادرة أنت الحياة بالأخضر في المنيا، بعد استمرارها لمدة ستة أيام متواصلة منذ الأول من ديسمبر وحتى السادس من ديسمبر، وقد شاركت جامعة المنيا اليوم بقافلة بيطرية شاملة لفحص وتقديم العلاج اللازم، وكذلك ورشة عمل بالتعاون مع كلية الزراعة جامعة المنيا للسيدات المعيلة للتدريب على صناعات منزلية، وندوات توعية وإرشاد زراعي، وقد لاقت فعاليات القوافل حضور ومشاركة واسعة.

فيما استمرت الفعاليات التوعوية والثقافية، وورش الحكي، وفعاليات برنامج خطوة نحو الأفضل، وورش العمل الحرفية، ليومها السادس على التوالي، واستمرت أيضًا قوافل محو الأمية الثابتة، والمتنقلة عن طريق طرق الأبواب لعرض الخدمات المتعددة لمحو الأمية.

جاء ذلك بحضور دكتور علاء مدير خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة المنيا، والأستاذ أحمد العمدة، منسق عام مؤسسة حياة كريمة بالمنيا، والدكتورة مريم ملاك منسق القطاع الطبي بمؤسسة حياة كريمة المنيا، والأستاذ مينا أبو اليمين منسق مركز ملوي.

وقد استقبلت "أنت الحياة بالأخضر" عدد من الزيارات من طلاب المدارس للتعرف على أنشطة أنت الحياة التي تقدمها لأهالي الريف المصري، وحضر الطلاب الفعاليات التوعوية والثقافية لأنت الحياة بالأخضر، ومن المدارس التي قامت بزيارة فعاليات أنت الحياة بالأخضر المدرسة البريطانية بملوي، ومدرسة التميز بملوي ومدرسة الراهبات بملوي، بإجمالي عدد يزيد عن 300 طالب وطالبة، وتم توزيع قصة حلم فارس على الطلاب وتقديم ورشه حكي للأطفال، يذكر أن حلم فارس هي قصة قصيرة وإهداء من الكاتبة وسفيرة حياة كريمة الدكتورة سماح أبو بكر عزت، والتي تعد أول مشاركاتها مع مؤسسة حياة كريمة، والتي ستستمر في مبادرة "جذور" والتي أطلقتها المؤسسة لنشر الثقافة الخضراء في جميع مدارس الجمهورية.