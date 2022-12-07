رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذي لتطوير جزيرة الوراق

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 7 ديسمبر 2022 03:29 مساءً - مدبولي يكلف بتنفيذ توجيهات الرئيس بتنظيم برامج لسكان وحدات "بديل العشوائيات" اجتماعية وصحية وثقافية ورياضية بما يسهم في تكوين وبناء الإنسان المصري

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً لمتابعة خطة تطوير جزيرة الوراق، بحضور الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والسيدة/ نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، وذلك بمقر مجلس الوزراء في العاصمة الإدارية الجديدة.

وأكد رئيس الوزراء استمرار جهود الحكومة لتطوير جزيرة الوراق، ممثلة في وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بما يستهدف تعزيز الميزة النسبية والقيمة الاقتصادية لهذا الموقع المميز، وتحسين ظروف الحياة لقاطني الجزيرة.

ووجه رئيس الوزراء بسرعة صرف التعويضات للمستحقين، وكذا سرعة تأثيث الوحدات البديلة التي تولت وزارة الإسكان تنفيذها، بما يضمن انتقال مستحقيها لها في أقرب وقت.

وعرضت وزيرة التضامن الاجتماعي موقف تأثيث الوحدات السكنية "بديل العشوائيات"، مشيرة إلى أن تكلفة التأثيث بجزيرة الوراق بلغت حتى الآن ١٦٠ مليون جنيه، بينما لدينا وحدات جار تأثيثها حاليا بتكلفة تقترب من مليار جنيه في باقي مشروعات " بديل العشوائيات".

وكلف رئيس الوزراء، وزيرة التضامن الاجتماعي، بأن تتولى التنسيق مع الوزارات المعنية في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالمتابعة المستمرة لسكان وحدات "بديل العشوائيات" بعد إعادة تسكينهم في الوحدات الجديدة، مشيرا إلى ضرورة أن يتم - وفق توجيهات الرئيس - تنظيم برامج اجتماعية وصحية وثقافية ورياضية لهم، بما يسهم في تكوين وبناء الإنسان المصري.

كما وجه الدكتور مصطفى مدبولي صندوق التنمية الحضرية بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي؛ لكي يتم تأجير المحال والأسواق والمناطق التجارية بمشروع "معا" بديل العشوائيات، كأنشطة اقتصادية لسكان هذه المناطق، على أن يتم تنفيذ ذلك في باقي مشروعات "بديل العشوائيات" التي تنفذها الدولة.