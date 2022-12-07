قبول دفعة جديدة من المجندين بالقوات المسلحة مرحلة أبريل 2023

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده اللواء سمير خليدى، مدير إدارة التجنيد والتعبئة أشار فيه إلى قبول دفعة جديدة من شباب مصر، لتأدية الخدمة العسكرية، الذين سيجرى استقبالهم من يوم الثلاثاء 20 ديسمبر الجارى، وفقا للشروط التالية:

أولا: المؤهلات العليا:-

مواليد الفترة من 1"1 حتى 30 " 6 من جميع السنوات حتى عام 2002 من خريجى جميع الكليات والمعاهد العليا الحكومية والخاصة الحاصلين على مؤهلهم الدراسى والمعتمدة نتيجتهم خلال الفترة من أول سبتمبر2022 حتى آخر يناير 2023.

وخريجى كليات الطب (البشرى والأسنان، والعلاج الطبيعى والتمريض) الذين أنهوا سنة الامتياز "مدة التدريب" خلال الفترة من أول سبتمبر 2022 حتى أخر يناير 2023، كذا مواليد الفترة من 1 مارس المقبل حتى 30 يونيو من عام 2003 خريجى العام الدراسى 2021-2022 الفترة من أول فبراير 2022 إلى أخر يناير 2023 والمتخلفين عن التقدم للتجنيد من سنوات سابقة، على أن يتم استقبالهم بمكاتب التجنيد والتعبئة اعتبارا من 18 يناير 2023 وتسجيلهم وإجراءالكشف الطبى عليهم بمناطق التجنيد والتعبئة اعتبارا من 2 - 16 فبراير 2023.

ثانيا: المؤهلات فوق المتوسطة:-

مواليد الفترة من 1 مارس إلى 30 يونيو، من جميع السنوات حتى عام 2002 الحاصلين على مؤهلهم الدراسى خلال الفترة من أول أغسطس 2022 حتى أخر يناير 2023، كذا مواليد الفترة من 1 مارس حتى 30 يونيو المقبل، من مواليد 2003 خريجى العام الدراسى 2021-2022 الفترة من أول فبراير 2022 إلى أخر يناير 2023 والمتخلفين عن التقدم للتجنيد من سنوات سابقة، على أن يتم استقبالهم بمكاتب التجنيد والتعبئة اعتبارا من 11 فبراير 2023، وتسجيلهم وإجراء الكشف الطبى عليهم بمناطق التجنيد والتعبئة إعتبارا من 18- 21 فبراير 2023.

ثالثا: المؤهلات المتوسطة:-

مواليد أشهر (أبريل ومايو ويونيو) عام 2003 الحاصلين على مؤهل متوسط حتى العام الدراسى 2021-2022، وكذا مواليد أشهر (أبريل ومايو ويونيو) عام 2002 وما قبلها من خريجى العام الدراسى 2021-2022، والمتخلفين عن التقدم للتجنيد من سنوات سابقة، على أن يتم استقبالهم بمكاتب التجنيد والتعبئة اعتبارا من 20 ديسمبر الجارى، وتسجيلهم وإجراء الكشف الطبى عليهم بمناطق التجنيد والتعبئة اعتبارا من 9 مارس حتى 1 فبراير المقبل.

رابعا: غير ذوى المؤهلات (العاديين):-

مواليد اشهر (أبريل ومايو ويونيو) عام 2003 والمتخلفين عن التقدم للتجنيد من سنوات سابقة على أن يتم استقبالهم بمكاتب التجنيد والتعبئة اعتبارا من يوم 15 فبراير 2023، وتسجليهم وإجراء الكشف الطبى عليهم بمناطق التجنيد والتعبئة فى الفترة من 22 فبراير حتى 7 مارس 2023.

المستندات المطلوبة:

بطاقة الرقم القومى - بطاقة الخدمة العسكرية والوطنية (6 جند) - أصل شهادة الميلاد أو مستخرج رسمى منها - صحيفة الحالة الجنائية من القسم أو المركز التابع له الشاب - فيش البصمات (1 جند) من مندوب التجنيد بالقسم أو المركز للمتقدمين للتجنيد من غير ذوى المؤهلات (العاديين) فقط - فصيلة الدم - أصل المؤهل الدراسى لجميع المؤهلات بالإضافة إلى شهادة الامتياز "التدريب" لخريجى كليات الطب (البشرى "الأسنان، العلاج الطبيعى، التمريض) - وثيقة الزواج للمتزوجين- رخصة القيادة للشباب الحاصلين عليها - خطابات الفصل للطلبة المفصولين من الدراسة محدد بها تاريخ قرار الفصل وسببه - قرار التعيين (المعيدين " المدرسين " الأطباء المقيمين).

جدير بالذكر أنه جرى تصميم ونشر موقع لإدارة التجنيد والتعبئة على شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت) لتوضيح الخدمات والتيسيرات التى تهم الشباب المقبل على التجنيد والخدمات التى تهم الشباب والمواطنين سواء المقيم بالداخل أو مع ذويهم بالخارج على العنوان التالى: (https:tagned.mod.gov.eg) كذلك بريد إلكترونى آخر لإدارة التجنيد والتعبئة للرد على جميع الاستفسارات التجنيدية للشبان المصريين المقيمين بالخارج على العنوان التالى: ([email protected])، وخدمة الاستعلام الصوتى لإدارة التجنيد والتعبئة ومناطقها التابعة لها على الأرقام الآتية ( 26351195-02 - 26339581-02 ) وجرى إضافة رقم الخدمة الصوتية للمركز الإلكترونى لخدمات على الرقم المختصر (15499).