مدبولى: مصر جذبت 9 مليارات دولار استثمارات أجنبية مباشرة

وأضاف مدبولى فى مؤتمر صحفى عقده اليوم الأربعاء، أن أداء البورصة المصرية يشهد حاليا شكلا إيجابيا، لافتا إلى تشكيل مجلس أمناء لمتابعة تنفيذ توصيات المؤتمر الاقتصادى.
وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن الدولة تعمل على توفير موارد أكبر للعملة الصعبة.
وترأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، اجتماع الحكومة بمقرها فى العاصمة الإدارية الجديدة؛ لمناقشة عدد من الموضوعات والملفات المهمة.
واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى الفعاليات المهمة التى شهدتها الأيام الماضية، التى أجراها الرئيس عبدالفتاح السيسى، ومن أبرزها القمة المصرية الأردنية التى عقدت مؤخرا فى القاهرة بينه وبين جلالة الملك عبد الله الثانى بن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة.
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