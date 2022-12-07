مدبولى: عقد مؤتمر عالمى للترويج للاستثمار فى مصر خلال النصف الأول من 2023

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، إن الدولة تقدم دعما كبيرا للصناعات والمستثمرين، مشيرا إلى أن اللجنة المعنية بملف الرخصة الذهبية تجتمع كل أسبوعين لإنهاء الطلبات المقدمة إليها.





وأضاف مدبولى فى مؤتمر صحفى عقده اليوم الأربعاء، أنه تقرر عقد مؤتمر عالمى للترويج للاستثمار فى مصر خلال النصف الأول من العام المقبل "2023". وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن الاقتصاد المصرى يتعرض لكثير من الشائعات، والحكومة ترد على كل الشائعات بالأرقام والحقائق المثبتة على أرض الواقع، مؤكدا أن الدولة تقدم دعما كبيرا فى قطاع المرافق الأساسية. وترأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، اجتماع الحكومة بمقرها فى العاصمة الإدارية الجديدة؛ لمناقشة عدد من الموضوعات والملفات المهمة.

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