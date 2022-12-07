مدبولى يطالب بالإبلاغ عن رفع أسعار السلع.. ويؤكد: متوفرة فى الأسواق

جدة - نرمين السيد - وأضاف مدبولى خلال مؤتمر صحفى الآن، أن الدولة تنفذ خطة لتوفير الموارد بصورة غير تقليدية من النقد الأجنبى حتى 30 يونيو المقبل، وأن الدولة تطرح السلع بأسعار مخفضة من خلال العديد من الجهات.

وترأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، اجتماع الحكومة بمقرها فى العاصمة الإدارية الجديدة؛ لمناقشة عدد من الموضوعات والملفات المهمة.

واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى الفعاليات المهمة التى شهدتها الأيام الماضية، التى أجراها الرئيس عبدالفتاح السيسى، ومن أبرزها القمة المصرية الأردنية التى عقدت مؤخرا فى القاهرة بينه وبين جلالة الملك عبد الله الثانى بن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة.