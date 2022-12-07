«حياة كريمة» توضح تفاصيل مبادرة «أنت الحياة بالأخضر» فى المنيا

جدة - نرمين السيد - وشاركت جامعة المنيا، بقافلة بيطرية شاملة لفحص وتقديم العلاج اللازم، وورشة عمل بالتعاون مع كلية الزراعة جامعة المنيا للسيدات المعيلة للتدريب على صناعات منزلية، وندوات توعية وإرشاد زراعى، ولاقت فعاليات القوافل حضور ومشاركة واسعة.

واستمرت الفعاليات التوعوية والثقافية، وورش الحكى، وفعاليات برنامج خطوة نحو الأفضل، وورش العمل الحرفية، ليومها السادس على التوالى، واستمرت أيضا قوافل محو الأمية الثابتة، والمتنقلة عن طريق طرق الأبواب لعرض الخدمات المتعددة لمحو الأمية.

جاء ذلك بحضور دكتور علاء مدير خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة المنيا، والأستاذ أحمد العمدة، منسق عام مؤسسة حياة كريمة بالمنيا، والدكتورة مريم ملاك منسق القطاع الطبى بمؤسسة حياة كريمة المنيا، والأستاذ مينا أبو اليمين منسق مركز ملوى.

واستقبلت "أنت الحياة بالأخضر" عددا من الزيارات من طلاب المدارس للتعرف على أنشطة "أنت الحياة"، التى تقدمها لأهالى الريف المصرى.

وحضر الطلاب الفعاليات التوعوية والثقافية لـ"أنت الحياة بالأخضر"، ومن المدارس التى قامت بزيارة فعاليات أنت الحياة بالأخضر المدرسة البريطانية بملوى، ومدرسة التميز بملوى ومدرسة الراهبات بملوى، بإجمالى عدد يزيد عن 300 طالب وطالبة.

وجرى توزيع قصة "حلم فارس" على الطلاب وتقديم ورشه حكى للأطفال.

يذكر أن "حلم فارس"، قصة قصيرة وإهداء من الكاتبة وسفيرة حياة كريمة الدكتورة سماح أبو بكر عزت، التى تعد أول مشاركاتها مع مؤسسة حياة كريمة، وستستمر فى مبادرة "جذور" التى أطلقتها المؤسسة لنشر الثقافة الخضراء فى جميع مدارس الجمهورية.