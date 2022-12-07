رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذى لتطوير جزيرة الوراق

جدة - نرمين السيد - عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً لمتابعة خطة تطوير جزيرة الوراق، بحضور الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ونيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، وذلك بمقر مجلس الوزراء فى العاصمة الإدارية الجديدة.





وأكد رئيس الوزراء استمرار جهود الحكومة لتطوير جزيرة الوراق، ممثلة فى وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بما يستهدف تعزيز الميزة النسبية والقيمة الاقتصادية لهذا الموقع المميز، وتحسين ظروف الحياة لقاطنى الجزيرة.

ووجه رئيس الوزراء بسرعة صرف التعويضات للمستحقين، وكذا سرعة تأثيث الوحدات البديلة التى تولت وزارة الإسكان تنفيذها، بما يضمن انتقال مستحقيها لها فى أقرب وقت.

وعرضت وزيرة التضامن الاجتماعى موقف تأثيث الوحدات السكنية "بديل العشوائيات"، مشيرة إلى أن تكلفة التأثيث بجزيرة الوراق بلغت حتى الآن 160 مليون جنيه، بينما لدينا وحدات جار تأثيثها حاليا بتكلفة تقترب من مليار جنيه فى باقى مشروعات "بديل العشوائيات".

وكلف رئيس الوزراء، وزيرة التضامن الاجتماعى، بأن تتولى التنسيق مع الوزارات المعنية فى إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بالمتابعة المستمرة لسكان وحدات "بديل العشوائيات" بعد إعادة تسكينهم فى الوحدات الجديدة، مشيرا إلى ضرورة أن يتم -وفق توجيهات الرئيس- تنظيم برامج اجتماعية وصحية وثقافية ورياضية لهم، بما يسهم فى تكوين وبناء الإنسان المصرى.

كما وجه الدكتور مصطفى مدبولى صندوق التنمية الحضرية بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعى؛ لكى يتم تأجير المحال والأسواق والمناطق التجارية بمشروع "معا" بديل العشوائيات، كأنشطة اقتصادية لسكان هذه المناطق، على أن يتم تنفيذ ذلك فى باقى مشروعات "بديل العشوائيات" التى تنفذها الدولة.