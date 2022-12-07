مدبولى: وضعنا خطة من 5 محاور للتعامل مع الأزمات العالمية

جدة - نرمين السيد - وأضاف مدبولى خلال مؤتمر صحفى الآن، أن الدولة وضعت خطة تتكون من 5 محاور رئيسية للتعامل مع الأزمات العالمية، أبرزها دعم القطاع الخاص وزيادة الصادرات وتبنى خطة واضحة لخفض الدين، وتنشيط البورصة المصرية وتوسيع برامج الحماية الاجتماعية.

وأوضح أن هناك توافقًا بنسبة 70% على وثيقة سياسة ملكية الدولة قبل طرحها للحوار المجتمعى، مؤكدا أن الدولة أقرت الوثيقة فى وقت قصير، مؤكدا أن أداء البورصة المصرية يشهد حاليا شكلا إيجابيا.

وترأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، اجتماع الحكومة بمقرها فى العاصمة الإدارية الجديدة؛ لمناقشة عدد من الموضوعات والملفات المهمة.

واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى الفعاليات المهمة التى شهدتها الأيام الماضية، التى أجراها الرئيس عبدالفتاح السيسى، ومن أبرزها القمة المصرية الأردنية التى عقدت مؤخرا فى القاهرة بينه وبين جلالة الملك عبد الله الثانى بن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة.