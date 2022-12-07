الغضبان: قرب الانتهاء من أعمال إنشاء مصنع إنتاج الغازات جنوب بورسعيد (صور)

جدة - نرمين السيد - تفقد عادل الغضبان محافظ بورسعيد، سير الأعمال الإنشائية داخل مصنع إنتاج الغازات بالمنطقة الصناعية جنوب بورسعيد، واستمع المحافظ لآخر مستجدات العمل فى إنشاء المصنع، مشيرا إلى أنه سيتم تشغيل المصنع قريبا.





جاء ذلك خلال جولة محافظ بورسعيد التفقدية على عدد من المشروعات الصناعية الجديدة لمتابعة سير الأعمال الانشائية، رافقه خلالها علاء المالكى مدير المنطقة الصناعية، ومسئولى شركة الغازات.

وأكد محافظ بورسعيد أن المصنع يقام على مساحة 10000 م2، لدعم القطاع الطبى والصناعى بالمحافظة، كما سيساهم فى الاستخدامات الصناعية بشركات المنتجات البترولية وصناعة الورق والمنسوجات وعدد من الصناعات الغذائية والدوائية، ويضاف إلى ذلك، أهمية منتجات المصنع من غازات النيتروجين والأرجون اللازمين للعديد من العمليات الإنتاجية وخاصة فى الاستخدامات الصناعية بشركات المنتجات البترولية كما تفقد محافظ بورسعيد، أقسام المصنع الجارى إنشاؤها، مؤكدا أن مصنع إنتاج الغازات سيضخ إنتاجه من الأكسجين الطبى اللازم للمستشفيات والمراكز الطبية ودعم العديد من المشروعات الإنتاجية.



وأضاف المحافظ، أن بورسعيد تشهد لأول مرة هذا النوع من الصناعات، والتى تأتى ضمن الطفرة المحدثة بالمنطقة الصناعية ووجود كيانات عملاقة ساهمت فى تحقيق أعلى مستوى اقتصادى بالمنطقة، مؤكدا على أهمية الإسراع فى معدلات العمل لسرعة تشغيل المصنع وتوفير مزيد من فرص العمل لأبناء بورسعيد