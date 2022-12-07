- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
جاء ذلك خلال جولة محافظ بورسعيد التفقدية على عدد من المشروعات الصناعية الجديدة لمتابعة سير الأعمال الانشائية، رافقه خلالها علاء المالكى مدير المنطقة الصناعية، ومسئولى شركة الغازات.
وأكد محافظ بورسعيد أن المصنع يقام على مساحة 10000 م2، لدعم القطاع الطبى والصناعى بالمحافظة، كما سيساهم فى الاستخدامات الصناعية بشركات المنتجات البترولية وصناعة الورق والمنسوجات وعدد من الصناعات الغذائية والدوائية، ويضاف إلى ذلك، أهمية منتجات المصنع من غازات النيتروجين والأرجون اللازمين للعديد من العمليات الإنتاجية وخاصة فى الاستخدامات الصناعية بشركات المنتجات البترولية كما تفقد محافظ بورسعيد، أقسام المصنع الجارى إنشاؤها، مؤكدا أن مصنع إنتاج الغازات سيضخ إنتاجه من الأكسجين الطبى اللازم للمستشفيات والمراكز الطبية ودعم العديد من المشروعات الإنتاجية.
وأضاف المحافظ، أن بورسعيد تشهد لأول مرة هذا النوع من الصناعات، والتى تأتى ضمن الطفرة المحدثة بالمنطقة الصناعية ووجود كيانات عملاقة ساهمت فى تحقيق أعلى مستوى اقتصادى بالمنطقة، مؤكدا على أهمية الإسراع فى معدلات العمل لسرعة تشغيل المصنع وتوفير مزيد من فرص العمل لأبناء بورسعيد
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الغضبان: قرب الانتهاء من أعمال إنشاء مصنع إنتاج الغازات جنوب بورسعيد (صور) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.