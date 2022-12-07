2.1 % زيادة فى أعداد الطلاب المقيدين بالتعليم العالى فى 2021-2022

وأوضحت النشرة وجود 2.4 مليون طالب مقيد بالجامعات الحكومية والأزهر يمثلون 70.1٪ من إجمالى طلاب التعليم العالى عام 2021 /2022، مقابل 2.5 مليون طالب عام 2020/2021 بنسبة انخفاض قدرها 0.4 ٪ مشيرا الى وجود 28 جامعة تحتوى على 546 كلية منها 290 كلية نظرية بها عدد 1.8 مليون طالب بنسبة 75٪ و257 كلية عملية بها 614.4 ألف طالب بنسبة 25٪ من إجمالى الجامعات الحكومية والأزهر مبينة أنه يوجد 106.9 ألف عضو هيئة تدريس ومعاون بالجامعات الحكومية والأزهر عام 2021/ 2022.
وحول الجامعات الخاصة، بينت النشرة ان بها 228٬9 ألف طالب مقيدون يمثلون 6.5٪ من إجمالى طلاب التعليم العالى عام 2021/2022مقابل 221.7 ألف طالب عام 2020 / 2021 بنسبة زيادة قدرها 3.2 ٪.
وتضم الجامعات الخاصة 37 جامعة تحتوى على 262 كلية منها 73 كلية نظـرية بعدد 57.6 ألف طالب بنسبة 25.2٪ من إجمالى طلاب الجامعات الخاصة و189 كلية عملية بعدد 171.3 ألف طالب بنسبة 74.8 ٪ من إجمالى طلاب الجامعات الخاصة إضافة إلى 14.5 ألف عضو هيئة تدريس ومعاون بالجامعات الخاصة عام 2021 / 2022.
وفى المعاهد العليا الخاصة يوجد 571.2 ألف طالب مقيدون يمثلون 16.3 ٪ من إجمالى طلاب التعليم العالى عام 2021/2022 مقابل 516.9 ألف طالب عام 2020 / 2021 بنسبة زيادة قدرها 10.5٪ إضافة إلى أنها تضم 9.1 ألف عضو هيئة تدريس.
وبخصوص الأكاديميات، أوضحت النشرة وجود 38.2 الف طالب مقيدون خ يمثلون 1.1٪ من إجمالى طلاب التعليم العالى عام 2021 /2022، مقابل 31.8 ألف طالب عام 2020/2021 بنسبة زيادة قدرها 19.8٪، وهناك 3.7 ألف عضو هيئــة تدريس بالاكاديميات عام 2021/2022.
أما المعاهد الفنية فوق المتوسطة (حكومى / خاص) فتضم 181.4 ألف طالب يمثلون 5.2٪ من إجمالى طلاب التعليم العالى عام 2021/2022 مقابل 170.9 ألف طالب عام 2020/2021 بنسبة زيادة قدرها 6.2٪ كما تضم 2.5 ألف عضو هيئة تدريس.
وبشان المعاهد المتنوعة الخاصة، أشارت النشرة إلى أنها تضم 25.8 ألف طالب يمثلون 0.7٪ من إجمالى طلاب التعليم العالى عام2021 /2022 مقابل 23.8 ألف طالب عام 2020 / 2021 بنسبة زيادة قدرها 8.4٪ كما تضم 362 عضو هيئة تدريس عام 2021/2022.
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